Un funeral rodeado de fusiles en Guadalajara: el Ejército custodia el velorio del “Mencho”

Militares mexicanos resguardan una funeraria en la ciudad de Guadalajara, en la que es velado el cuerpo del narcotraficante Nemesio “El Mencho” Oseguera, muerto hace una semana en un operativo. Los restos del líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) permanecieron en el recinto a la espera de ser sepultados, ayer. El establecimiento estaba rodeado por camionetas del Ejército y la Guardia Nacional. Un helicóptero militar volaba sobre la zona. El objetivo del despliegue era el de disuadir a mafias rivales de acercarse al sitio.