Un funeral rodeado de fusiles en Guadalajara: el Ejército custodia el velorio del “Mencho”
Hace 4 Hs

Militares mexicanos resguardan una funeraria en la ciudad de Guadalajara, en la que es velado el cuerpo del narcotraficante Nemesio “El Mencho” Oseguera, muerto hace una semana en un operativo. Los restos del líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) permanecieron en el recinto a la espera de ser sepultados, ayer. El establecimiento estaba rodeado por camionetas del Ejército y la Guardia Nacional. Un helicóptero militar volaba sobre la zona. El objetivo del despliegue era el de disuadir a mafias rivales de acercarse al sitio.

El cuerpo de Oseguera fue entregado el sábado por la Fiscalía General de México a sus familiares en Ciudad de México, a donde había sido trasladado luego de su muerte en un operativo militar en Jalisco.

Sembrar caos en redes, otra arma del cártel de “El Mencho”

El CJNG respondió al abatimiento de su líder con quema de negocios y bloqueos de rutas en 20 de los 32 estados del país. “El Mencho” era hasta ahora el narco más buscado por Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

