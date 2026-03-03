Secciones
Francia sumará ojivas e invita a Europa a hacer lo mismo

Macron anunció que reforzará su arsenal atómico y aboga por aumentar la capacidad de “disuasión nuclear europea”.

Hace 4 Hs

BREST, Francia.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que el país aumentará el número de ojivas nucleares, y adelantó una cooperación más estrecha con un grupo de ocho países de la Unión Europea (UE) para proteger al continente.

Desde la base de submarinos nucleares de Île Longue, en el oeste de Francia, Macron explicó que en “un periodo de agitación geopolítica plagado de riesgos” era necesario “reforzar” la capacidad de “disuasión nuclear ante múltiples amenazas”.

El dirigente francés, cuando falta poco más de un año de abandonar la presidencia, aseguró que ocho países europeos, entre ellos Alemania, Polonia y Reino Unido, aceptaron participar en lo que llamó un estrategia de “disuasión avanzada”.

Desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, la Unión Europea de conjunto y cada uno de sus principales países han abogado por reforzar la estrategia de defensa ante la incertidumbre del compromiso estadounidense con sus aliados de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN)

En un comunicado después del discurso de Macron, Francia y Alemania dijeron que esta estrategia “se sumaría, no sustituiría, a la disuasión nuclear de la OTAN”.

En su intervención, Macron aseguró que modernizar su arsenal nuclear era “esencial”. “Por eso he ordenado un aumento del número de ojivas nucleares”, agregó.

Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea desde la salida del Reino Unido del bloque. El país cuenta con el cuarto mayor arsenal del mundo, estimado en unas 290 cabezas, lejos de los miles con lo que contarían Estados Unidos y Rusia.

El plan de Macron implica usar el arsenal francés para reforzar la seguridad del continente.

Los países de este grupo (que incluye a Suecia, Países Bajos, Bélgica, Grecia y Dinamarca) podrían albergar temporalmente las fuerzas aéreas estratégicas francesas, que podrán desplegarse por todo el continente europeo, dijo Macron. Su idea es “complicar los cálculos de nuestros adversarios”. El esquema también podría implicar “la participación convencional de fuerzas aliadas en nuestras actividades nucleares”, afirmó.

Horizonte electoral

La nueva doctrina nuclear de Macron responde en parte a la agresividad de Rusia y el distanciamiento del tradicional aliado estadounidense, que incluso amenazó con usar la fuerza para arrebatarle Groenlandia a Dinamarca, un miembro en la OTAN.

Las garantías de funcionarios estadounidenses de que el paraguas disuasorio de Washington seguiría cubriendo a Europa en el marco de la OTAN no lograron apaciguar los crecientes temores europeos.

Alemania, Francia y Reino Unido, dispuestos a tomar “acciones defensivas” en Medio Oriente

“La disuasión avanzada que proponemos es un esfuerzo distinto, que tiene su propio valor y es totalmente complementario al de la OTAN”, dijo Macron.

El presidente francés también ordenó un aumento de sus ojivas nucleares y agregó que Francia dejará de dar detalles de su arsenal.

Este anuncio se produce a poco más de un año de las elecciones presidenciales que designarán al sucesor de Macron, quien no puede presentarse tras agotar dos mandatos.

En los sondeos parte como favorito el partido Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, de extrema derecha y euroescéptico.

Rafael Loss, investigador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, advirtió que una victoria de la extrema derecha “podría echar atrás a muchos o la mayoría de estos pasos”.

Francia denuncia injerencia de la Casa Blanca

Macron ya planteó en 2020 un diálogo dentro de la UE sobre qué papel podría desempeñar la disuasión nuclear de Francia. El país galo, pese a ser miembro de la OTAN, no pone sus armas atómicas a disposición de la alianza.

Hace seis años, la idea de una disuasión europea no prosperó, pero los equilibrios cambiaron con la invasión rusa de Ucrania en 2022, la reelección de Trump en Estados Unidos y, ahora, la crisis en Medio Oriente.

Renunció la directora del Museo del Louvre tras el robo de joyas valuadas en 88 millones de euros

