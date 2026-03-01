Dispar reacción en el mundo ante el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

El ataque de Estados Unidos e Israel lanzado ayer contra Irán y la respuesta de Teherán contra otros países de la región desataron fuertes reacciones internacionales, que reflejan una gran inquietud por el riesgo de una escalada regional.
Irán
El ministerio de Relaciones Exteriores iraní prometió que su país “responderá con firmeza” a los ataques estadounidenses e israelíes. El canciller Abás Araqchi exigió que “la comunidad internacional, especialmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (...) exija cuentas a los criminales”.
Rusia
Rusia denunció los ataques contra Irán como una “peligrosa aventura” que amenaza a Oriente Medio con una “catástrofe”. Según su cancillería, la acción busca “destruir” al gobierno iraní, “que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo”.
ONU
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó “la escalada” de violencia y pidió “el cese inmediato de las hostilidades”.
Mundo árabe
El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, y el dirigente de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, reclamaron “un regreso a la mesa de diálogo para preservar la seguridad regional”, indicó en un comunicado la oficina del emir catarí. El príncipe heredero saudita y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, condenaron por su parte los “flagrantes ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos y otros países hermanos”, informó la agencia emiratí WAM. El canciller Badr Albusaidi, que ejerció como mediador entre Washington y Teherán, dijo estar “consternado” de ver que “las negociaciones activas y serias fueron nuevamente socavadas”.
China
China advirtió contra una escalada en Oriente Medio y pidió “el cese inmediato de las acciones militares” y la reanudación del diálogo.
Autoridad Palestina
“El Estado de Palestina condena firmemente los ataques iraníes contra varios países árabes”, indicó en un comunicado publicado por la agencia oficial palestina Wafa.
Líbano
Líbano no aceptará verse “arrastrado” al conflicto con Irán, afirmó su primer ministro. Por su parte, el movimiento libanés Hezbolá, proiraní, instó a “los Estados y pueblos de la región” a oponerse a “la agresión”.
India
“Hacemos un llamado a todas las partes a que actúen con moderación, eviten una escalada y prioricen la seguridad de los civiles”, apuntó la diplomacia india.
Unión Europea
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a todas las partes a “la mayor moderación” y condenó “los injustificables ataques” de Irán contra Emiratos Árabes Unidos.
Francia
El presidente Emmanuel Macron advirtió que la escalada en torno a Irán es “peligrosa para todos” y “debe cesar”. También pidió una “reunión urgente” del Consejo de Seguridad de la ONU.
Reino Unido
El gobierno británico instó a evitar que la situación “degenere en un conflicto regional más amplio”.
Alemania
El gobierno alemán defiende una “reanudación de los esfuerzos para encontrar una solución negociada”, declaró el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, en un comunicado.
España
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, expresó su rechazo a “la acción militar unilateral de EEUU e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”, pero también “las acciones del régimen iraní”.
Colombia
“Creo que el presidente Trump se ha equivocad”, reaccionó el presidente colombiano, Gustavo Petro. “El orden mundial no puede perecer porque será la barbarie”, escribió en X.
Noruega
El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega dijo que el ataque presentado por Israel como “preventivo” no se ajusta al derecho internacional porque “un ataque preventivo supone la existencia de una amenaza inminente”.
Australia
El primer ministro, Anthony Albanese, mostró su respaldo a la acción estadounidense. “Desde hace mucho tiempo se reconoce que el programa nuclear iraní constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundiales”, escribió en X.
Canadá
“Canadá respalda las medidas adoptadas por Estados Unidos para impedir que Irán se dote de un arma nuclear y para evitar que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales”, señaló el primer ministro Mark Carney en un comunicado.
Brasil
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva condenó los ataques contra Irán y exhortó “a todas las partes a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima contención para evitar una escalada de las hostilidades”.
Ucrania
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, elogió el sábado la “determinación” de Estados Unidos, y consideró que dan una “oportunidad” al pueblo iraní de “deshacerse de un régimen terrorista”.