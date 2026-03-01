Dispar reacción en el mundo ante el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Mundo árabe

El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, y el dirigente de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, reclamaron “un regreso a la mesa de diálogo para preservar la seguridad regional”, indicó en un comunicado la oficina del emir catarí. El príncipe heredero saudita y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, condenaron por su parte los “flagrantes ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos y otros países hermanos”, informó la agencia emiratí WAM. El canciller Badr Albusaidi, que ejerció como mediador entre Washington y Teherán, dijo estar “consternado” de ver que “las negociaciones activas y serias fueron nuevamente socavadas”.