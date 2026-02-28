Alerta mundial tras la ofensiva en Medio Oriente: EEUU e Israel bombardearon a Irán

En una operación conjunta de escala sin precedentes, las fuerzas de Israel y Estados Unidos lanzaron un "ataque preventivo" masivo contra la República Islámica de Irán. La ofensiva, confirmada por el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu, provocó explosiones en Teherán y otras ciudades clave, y desató una respuesta inmediata por parte del régimen persa.
El descabezamiento del régimen como objetivo
El primer impacto se registró en las inmediaciones de las oficinas del ayatollah Ali Khamenei en Teherán. Según informes de "The Jerusalem Post", el líder supremo, de 86 años, fue evacuado de urgencia a un "lugar seguro".
Minutos después, las detonaciones se extendieron a centros neurálgicos en Qom, Isfahán, Kermanshah y Karaj.
A través de un mensaje en video, el presidente Trump sentenció que el objetivo es "aniquilar" la industria misilística iraní para evitar que Teherán alcance territorio estadounidense. "Serán borrados", advirtió el mandatario, al instar al pueblo iraní a rebelarse y retomar el control de su país.
Por su parte, Netanyahu justificó la incursión como una medida necesaria para "eliminar la amenaza existencial" que representa lo que calificó como un "régimen terrorista".
Represalia y estado de alerta
La respuesta de Teherán no se hizo esperar. Pocas horas después de la incursión aliada, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detectaron una salva de misiles lanzados desde territorio iraní hacia el Estado hebreo.
Las sirenas de emergencia se activaron en todo el país, mientras las autoridades instaban a la población a refugiarse.
La región se encuentra en su punto de máxima tensión tras meses de amenazas cruzadas por el programa nuclear iraní y el despliegue de una vasta flota de combate estadounidense en el Golfo Pérsico.