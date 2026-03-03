En repudio al régimen, la selección femenina de Irán no cantó el himno en la Copa de Asia

Este gesto se produce en un clima de extrema fragilidad geopolítica, luego de que ataques recientes de Estados Unidos e Israel acabaran con la vida de altos mandos iraníes, incluido el Líder Supremo Alí Khamenei. Sin embargo, el trasfondo de la decisión de las jugadoras también se vincula con las protestas feministas que sacuden las calles de Irán desde hace meses, donde miles de mujeres exigen el fin de las leyes restrictivas y mayor libertad individual. El silencio en el estadio fue la extensión deportiva de un grito que ya recorre el mundo.