En repudio al régimen, la selección femenina de Irán no cantó el himno en la Copa de Asia
Las jugadoras se mantuvieron inmóviles y calladas durante la ceremonia previa al debut ante Corea del Sur. La protesta se viralizó a nivel mundial y se da en un contexto de máxima tensión tras la muerte del ayatollah Khamenei y las masivas movilizaciones por los derechos de las mujeres en Teherán.
El debut de Irán en la Copa de Asia femenina 2026, disputado en la ciudad australiana de Gold Coast, es noticia por el potente mensaje político enviado desde el campo de juego. Mientras sonaban las estrofas del himno iraní, las 11 futbolistas titulares decidieron no entonarlo, manteniéndose firmes y en silencio en una señal de protesta unánime contra el régimen de su país.
Este gesto se produce en un clima de extrema fragilidad geopolítica, luego de que ataques recientes de Estados Unidos e Israel acabaran con la vida de altos mandos iraníes, incluido el Líder Supremo Alí Khamenei. Sin embargo, el trasfondo de la decisión de las jugadoras también se vincula con las protestas feministas que sacuden las calles de Irán desde hace meses, donde miles de mujeres exigen el fin de las leyes restrictivas y mayor libertad individual. El silencio en el estadio fue la extensión deportiva de un grito que ya recorre el mundo.
Tensión en el micrófono y en el césped
La previa del encuentro ya anticipaba un clima enrarecido. En la rueda de prensa oficial, la entrenadora Marziyeh Jafari y la capitana Zahra Ghanbari se enfrentaron a preguntas directas sobre la situación política de su país y el asesinato de Khamenei. La intervención de un directivo de la Federación Australiana fue necesaria para reconducir el diálogo hacia lo estrictamente futbolístico, ante la incomodidad de la delegación iraní que evitó dar declaraciones oficiales sobre el conflicto.
En lo estrictamente deportivo, el seleccionado iraní sufrió una dura derrota por 3-0 ante Corea del Sur, mostrándose visiblemente afectado por el contexto emocional. El equipo deberá reaccionar rápidamente para enfrentar a las locales, Australia, el próximo jueves, y cerrar su participación en la fase de grupos ante Filipinas el domingo. A esta hora, el mundo del fútbol aguarda expectante por posibles sanciones desde Teherán hacia un plantel que, con su silencio, habló fuerte y claro.