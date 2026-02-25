Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades

El kirchnerismo recibió un nuevo golpe intempestivo de parte del Gobierno nacional. Luego de fomentar la ruptura del bloque justicialista en el Senado, el oficialismo sumó otro movimiento al despojarlo de la conducción de la Cámara alta, en una jugada sorpresiva que contó con el apoyo de aliados y fuerzas provinciales. “Es una política de atropello”, lanzó José Mayans, jefe parlamentario del PJ.
Según se aprobó en la sesión preparatoria, la presidencia provisional quedará en manos del libertario Bartolomé Abdala y la vicepresidencia será encabezada por la jujeña Carolina Moisés, de la rama del peronismo disidente. La estrategia de LLA rompió con la tradición instalada en el Senado sobre que al principal bloque opositor le corresponde el tercer escalón de conducción, y en cambio, se cedió ese lugar a los aliados. “La designación de Moisés fue un ofrecimiento a los gobernadores para consolidar la mayoría de 47 senadores”, justificó Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista.
La estrategia fue configurada entre la tarde del lunes y la mañana de ayer, y el peronismo se enteró apenas unas horas antes de la sesión preparatoria del mediodía. Con ese número, al Gobierno le basta con un senador más para alcanzar los dos tercios en la Cámara alta. “Es una política de atropello; hago una lectura antojadiza del reglamento. Sin objetar los nombres, sí vamos a objetar las formas”, reaccionó Mayans.
La votación resultó con 45 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. Moisés fue una de los tres legisladores que -junto a Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza- salieron del interbloque pejotista “Popular” y se mantuvieron únicamente en el bloque “Convicción Federal”, que responde a los gobernadores de Salta (Gustavo Sáenz), Tucumán (Osvaldo Jaldo) y Catamarca (Raúl Jalil), cercanos a la Casa Rosada.
“Es una falta de respeto total, hace una propuesta que está amparada por la soberbia del momento”, reprochó Mayans. En tanto, una senadora justicialista agregó a Infobae que “de repente se les ocurrió que el reglamento estaba mal y decidieron esto”.
La conducción
Los rangos más bajos de la mesa de conducción continúan con la conformación del año pasado. Con Abdala en la presidencia provisional, le sigue la radical Carolina Losada (Santa Fe) y la peronista Alejandra Vigo (Córdoba) en las vicepresidencias primera y segunda, respectivamente.
En tanto, se confirmó a Agustín Giustinian como secretario parlamentario y a Alejandro Fitzgerald como secretario administrativo. Ambos asisten a la vicepresidenta y líder del Senado, Victoria Villarruel, en el manejo de la Cámara.
Con este movimiento, el peronismo perdió toda la representación en el listado de las autoridades de la Cámara de Senadores, a pesar de que con 25 legisladores sigue siendo la primera minoría.
Auditoría General
También quedaron designados los tres representantes del Senado en la Auditoría General de la Nación (AGN), puestos que permanecieron vacantes durante casi todo el 2025. Fueron elegidos como auditores, por amplia mayoría, Mariano Piazza por el oficialismo; Javier Fernández por el kirchnerismo, y Luis Naidenoff por la Unión Cívica Radical (UCR). El primero es un abogado de confianza que responde a los primos Martín y Eduardo Menem, y por lo tanto, con el sector afín a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Reforma laboral
Con la ruptura del bloque justicialista y el desplazamiento del kirchnerismo de la mesa de autoridades, se conjetura sobre la posición que tomarán los senadores del bloque Convicción Federal con respecto a la reforma laboral.
En la sesión en la que el Senado le dio media sanción, el bloque Convicción Federal y sus 5 miembros se plegaron a la estrategia del bloque Justicialista, no dieron quórum y votaron en contra de la norma. Una de las especulaciones que se maneja es que podrían dar quórum, aunque manteniendo el voto negativo en la sesión del próximo viernes. Sin embargo, el oficialismo ya cuenta con el quórum y los votos para aprobar el proyecto.
En tanto, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defendió el proyecto del Gobierno nacional para modificar la Ley de trabajo y dijo que “los que nos critican la reforma laboral son los artífices del fracaso”.
El diputado respaldó la gestión nacional asegurando que el presidente Javier Milei “evitó la crisis más grande de la historia argentina” y marcó como avance la iniciativa que se debatirá en la Cámara alta. “Es la primera vez que se hace una reforma de esta índole, de esta magnitud, así que soy muy optimista. Estoy convencido de que el Senado va a aceptar las modificaciones que introdujimos y, seguramente, la semana que viene el Poder Ejecutivo la promulgará”, resaltó.
Además, Menem habló de los apoyos obtenidos para aprobar la reforma. “No solo los gobernadores, sino los diputados y representantes de un sector importante del peronismo están viendo que su propio pasado ha sido un fracaso en términos ideológicos. La ley anterior: ¿a cuánta gente formalizó? Hace 14 o 15 años que no se formaliza gente; desde 2011 que no crece la economía”, aseveró. En cambio, el legislador aseguró que con las modificaciones que impulsa el Gobierno “habrá más trabajo formal y los sindicatos tendrán más afiliados”.
Régimen Penal Juvenil: la iniciativa se debatirá el viernes en el Senado
El proyecto de Régimen Penal Juvenil, aprobado en la Cámara de Diputados, será debatido en el Senado el viernes, según se definió en labor parlamentaria. Así, la agenda del jueves se centrará en los debates sobre la Ley de Glaciares N° 26.639, sancionada en 2010, para lograr la modificación de la protección del ambiente periglacial y facilitar las actividades extractivas de los sectores de minería e hidrocarburos, además de otorgarle mayor autonomía a las provincias sobre sus territorios. También se tratará el acuerdo UE-Mercosur y la designación de Fernando Iglesias como futuro embajador ante el Reino de Bélgica y la UE. El viernes, en tanto, se tratará la reforma laboral y el régimen penal juvenil.