Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades

Régimen Penal Juvenil: la iniciativa se debatirá el viernes en el Senado

El proyecto de Régimen Penal Juvenil, aprobado en la Cámara de Diputados, será debatido en el Senado el viernes, según se definió en labor parlamentaria. Así, la agenda del jueves se centrará en los debates sobre la Ley de Glaciares N° 26.639, sancionada en 2010, para lograr la modificación de la protección del ambiente periglacial y facilitar las actividades extractivas de los sectores de minería e hidrocarburos, además de otorgarle mayor autonomía a las provincias sobre sus territorios. También se tratará el acuerdo UE-Mercosur y la designación de Fernando Iglesias como futuro embajador ante el Reino de Bélgica y la UE. El viernes, en tanto, se tratará la reforma laboral y el régimen penal juvenil.