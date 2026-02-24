Jorge Alberto “Trukía” Gutiérrez: “El que no me conoce, no conoce Tafí del Valle”

En Tafí del Valle decir “Trukía” es hablar de cultura y tradición. Esta historia trata de un pintoresco personaje que recorre todos los festivales de la zona. “El que no me conoce no conoce Tafí del Valle”, lanzó entre risas Jorge Alberto Gutiérrez, más conocido por su apodo de la infancia. En los 52 barrios de la villa turística su figura es habitual, ya sea con micrófono en mano, montado a caballo o vestido de Papá Noel en diciembre. “Se dice que uno es un personaje, y del bueno, no del malo”, afirmó. Y su extenso currículum popular lo respalda.