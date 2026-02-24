Beca KNB: Indonesia financia carreras de grado, máster y doctorado con todo pago

Una carrera universitaria en Asia, con matrícula cubierta, pasaje internacional incluido y un ingreso mensual para vivir. Esa es la propuesta de la KNB Scholarship 2026, un programa de becas financiado por el Gobierno de Indonesia que apunta a estudiantes de países en desarrollo, entre ellos Argentina.
La iniciativa —conocida como Kemitraan Negara Berkembang (KNB)— ofrece la posibilidad de cursar grado, maestría o doctorado en universidades públicas de Indonesia. La convocatoria se abriría entre febrero y abril de 2026 y el ciclo académico comienza en septiembre.
La KNB es una beca completa. Incluye:
- Pasaje aéreo internacional de ida y vuelta.
- Matrícula universitaria total.
- Asignación mensual para alojamiento, comida y transporte.
- Seguro médico.
- Curso de idioma indonesio durante el primer año.
- Apoyo para investigación y tesis en posgrados.
Según datos oficiales del programa, el costo de vida en ciudades universitarias ronda entre U$S 200 y 300 por mes, un monto que suele cubrir la ayuda económica otorgada.
Dónde se puede estudiar y quiénes pueden postularse
Más de 30 universidades participan del esquema. Entre las más reconocidas están:
- Universitas Indonesia.
- Institut Teknologi Bandung.
- Universitas Gadjah Mada.
- Universitas Airlangga.
Estas casas de estudio concentran áreas como agricultura, salud pública, ingeniería y ciencias marinas, y suelen responder con rapidez las cartas de aceptación preliminar (LoA), un documento clave en la postulación.
Según datos del ciclo 2025, algunas instituciones registraron mayor aceptación de postulantes KNB. Entre ellas se destacan: IPB University, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin y Universitas Brawijaya.
Quiénes pueden postularse y cómo hacerlo
La beca está destinada a ciudadanos de países en desarrollo. Los requisitos principales son:
- Tener hasta 21 años para grado, 35 para maestría y 40 para doctorado.
- Contar con título secundario o universitario según el nivel al que se aplique.
- Presentar certificación de inglés (TOEFL o IELTS).
- Acreditar buen estado de salud.
- Enviar carta de motivación y recomendaciones académicas.
Cada año se otorgan alrededor de 200 cupos, por lo que la competencia es alta.
El proceso se realiza de forma online:
1. Registrarse en el portal oficial de KNB.
2. Completar el formulario.
3. Subir documentación académica y pasaporte.
4. Adjuntar carta de motivación y recomendaciones.
5. Presentar certificación de inglés.
6. Participar en entrevista virtual si se supera la primera etapa.
Los resultados finales suelen publicarse en julio, con viaje previsto para agosto y curso de idioma en septiembre.
Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, con más de 17.000 islas y una fuerte diversidad cultural. Para quienes buscan una experiencia internacional distinta a Europa o Estados Unidos, el sudeste asiático aparece como una opción estratégica, con universidades en crecimiento y programas dictados en inglés.
La KNB no solo financia estudios: también forma parte de la política de cooperación Sur–Sur impulsada por Indonesia. Para estudiantes argentinos que quieran ampliar horizontes académicos y culturales, la convocatoria 2026 puede convertirse en una puerta directa a Asia.