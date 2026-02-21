La reforma laboral, a un paso de convertirse en ley: una por una, las claves del proyecto

3). Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL): se propone la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir los costos de desvinculación. Este fondo se financiará con una contribución mensual obligatoria a cargo de los empleadores: las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones, mientras que para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) el aporte será del 2,5%. El Poder Ejecutivo, con aval de la Comisión Bicameral, tendrá la facultad de incrementar estos porcentajes hasta el 1,5% y el 3%, respectivamente.