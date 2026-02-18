Secciones
Reforma laboral: tras la eliminación del artículo 44, el oficialismo pidió sesionar mañana en Diputados

A pesar del paro de la CGT, los libertarios y los aliados pidieron la sesión para las 14.

Reforma laboral: tras la eliminación del artículo 44, el oficialismo pidió sesionar mañana en Diputados
Hace 1 Hs

Tras la eliminación del artículo 44 de la reforma laboral, que establecía cambios en las licencias médicas, el oficialismo solicitó que se convoque a una sesión en la Cámara de Diputados para intentar aprobar el proyecto.

Durante el plenario de comisiones, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni, confirmó que el oficialismo resolvió retirar el artículo cuestionado. La disposición establecía un nuevo marco para las licencias médicas por enfermedad y habilitaba a los empleadores a reducir el salario de los trabajadores en caso de ausencias por motivos de salud.

Con el pedido de sesión ya aceptado, el oficialismo confía en alcanzar el quórum necesario de 129 bancas con el respaldo de sus aliados. Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados, mientras que Unión por la Patria posee 93. De este modo, el éxito de la convocatoria dependerá del acompañamiento del resto de las fuerzas políticas.

El Gobierno avanza contrarreloj. Debido a las modificaciones introducidas, el proyecto deberá volver al Senado. En ese ámbito, el oficialismo ajusta los últimos detalles para que Victoria Villarruel habilite un rápido giro a comisiones y se emita dictamen el mismo día. 

El objetivo es llevar la iniciativa al recinto el próximo 27 de febrero, en cumplimiento con los siete días que exige el reglamento de la Cámara alta.

"El resto no se toca": la orden de Javier Milei tras ceder ante sus aliados por la reforma laboral

Tras un fin de semana de negociaciones fallidas, Javier Milei debió aceptar la realidad política: el artículo 44 de la reforma laboral, que reducía las indemnizaciones por enfermedad, nació muerto. Apoyado en un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica que advirtíó sobre riesgos de inconstitucionalidad y una inminente judicialización, el Presidente autorizó su retiro, pero fijó un límite estricto a sus negociadores: "El resto de la ley no se toca".

La capitulación oficialista se gestó tras el fracaso de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza, quien no logró convencer a los aliados de votar el texto del Senado bajo la promesa de un veto posterior. "Háganse cargo ustedes del costo político", fue la respuesta tajante de los jefes de bancada. 

El rechazo fue total, desde el ultimátum de Cristian Ritondo (PRO) hasta la negativa de los bloques provinciales de Salta y Catamarca, cuya ausencia dejaría al Gobierno sin quórum.

El retroceso también expuso fisuras internas. Patricia Bullrich debió admitir el "error" de una redacción que no distinguía entre un esguince y un cáncer, mientras que los comentarios de Federico Sturzenegger sobre las lesiones por "jugar al fútbol" terminaron de hundir la viabilidad del artículo. 

Sin embargo, la concesión de Milei no detuvo las demandas; el PRO ahora presiona por la libre elección de billeteras virtuales para el cobro de haberes, mientras que bloques provinciales cuestionan el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). 

