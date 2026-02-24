Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado

El bloque sostuvo que buscará ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para garantizar la representatividad parlamentaria que -según afirmaron- el kirchnerismo “hoy le niega a la oposición”. También cuestionaron la estrategia del peronismo en el debate de la reforma laboral, al considerar que la falta de una propuesta alternativa dejó “a los trabajadores y a la CGT sin un dictamen y al bloque peronista sin una propuesta superadora ante la sociedad”.