Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado

El bloque Convicción Federal oficializó su ruptura con el Partido Justicialista en el Senado y formalizó su conformación como espacio parlamentario propio, en una decisión que reconfigura el mapa político de la Cámara Alta y profundiza la crisis interna del peronismo. El nuevo espacio estará integrado por la tucumana Sandra Mendoza, el catamarqueño Guillermo Andrada y la jujeña Carolina Moisés, quien ejercerá la presidencia del bloque.
La reorganización del espacio se produce en la antesala de la sesión preparatoria que el reglamento del Senado establece para el 24 de febrero, en la que se definirá la mesa de conducción del cuerpo y las autoridades para el próximo período legislativo.
En un comunicado, los legisladores señalaron que la oposición y las minorías deben tener representación institucional en el Congreso “a través de los dictámenes, las propuestas, los proyectos y la participación en el debate”. En ese sentido, explicaron que la decisión se adoptó en el marco de la sesión preparatoria.
El bloque sostuvo que buscará ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para garantizar la representatividad parlamentaria que -según afirmaron- el kirchnerismo “hoy le niega a la oposición”. También cuestionaron la estrategia del peronismo en el debate de la reforma laboral, al considerar que la falta de una propuesta alternativa dejó “a los trabajadores y a la CGT sin un dictamen y al bloque peronista sin una propuesta superadora ante la sociedad”.
Los senadores aclararon que votaron en contra de la reforma laboral, al asegurar que mantienen “la coherencia” y sus “convicciones peronistas”, y remarcaron que continuarán defendiendo los intereses de los trabajadores y las provincias.
“No somos libertarios, no nos vamos con (Javier) Milei, somos críticos de su plan económico”, señalaron. En el texto también responsabilizaron a la conducción del PJ por las divisiones internas y por los recientes resultados electorales adversos.
Reunión con Jaldo
Ayer, en Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión de trabajo con la senadora Mendoza en la que definieron una estrategia parlamentaria que priorice la gobernabilidad de la provincia y la representación de los intereses locales en el Congreso. Durante el encuentro, la legisladora informó al mandatario sobre la salida del interbloque que encabeza José Mayans.
Mendoza subrayó que “la autonomía del nuevo bloque permitirá una participación más activa en las comisiones estratégicas, garantizando que la postura de la provincia sea escuchada en debates clave”. En ese sentido, la senadora destacó la importancia de la sesión preparatoria que se realizará hoy, donde “se definirán las autoridades de la Cámara y la composición de las comisiones de trabajo para el período ordinario”.
Finalmente, Jaldo agradeció el compromiso de la representante tucumana: “Agradezco lo que viene haciendo por la provincia. Es fundamental que Tucumán tenga una presencia destacada en el Congreso para coordinar acciones que beneficien tanto al sector público como al privado”.