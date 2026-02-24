El truco del papel aluminio en el inodoro: por qué todos están probando esta técnica

Para qué se usa el aluminio en un inodoro

El procedimiento operativo requiere el armado de tres o cuatro piezas medianas de papel aluminio, las cuales deben reposar dentro del agua entre cinco y diez minutos. Tras cumplirse ese tiempo, se retiran los objetos y se acciona el botón de descarga para completar el proceso. Aunque las descripciones varían levemente según la fuente, el principio fundamental busca aprovechar las propiedades del material para mejorar la higiene del sistema sanitario de forma sencilla.