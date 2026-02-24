Secciones
El truco del papel aluminio en el inodoro: por qué todos están probando esta técnica

Esta estrategia promete una limpieza efectiva de la cisterna y la reducción de las antiestéticas manchas amarillas.

El truco del papel aluminio en el inodoro: por qué todos están probando esta técnica Imagen generada con IA por TN
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

A través de las redes sociales se difunde un ingenioso método casero que consiste en introducir esferas de papel aluminio en el depósito del inodoro durante un breve lapso. Esta estrategia promete una limpieza efectiva de la cisterna y la reducción de las antiestéticas manchas amarillas, todo esto sin necesidad de invertir dinero en productos químicos costosos. 

Se presenta como una alternativa económica y accesible para el mantenimiento del hogar que aprovecha materiales comunes de la cocina.

Para qué se usa el aluminio en un inodoro

El procedimiento operativo requiere el armado de tres o cuatro piezas medianas de papel aluminio, las cuales deben reposar dentro del agua entre cinco y diez minutos. Tras cumplirse ese tiempo, se retiran los objetos y se acciona el botón de descarga para completar el proceso. Aunque las descripciones varían levemente según la fuente, el principio fundamental busca aprovechar las propiedades del material para mejorar la higiene del sistema sanitario de forma sencilla.

Usos que se le puede dar al aluminio en la cocina 

-Grifería del baño: Frotar este material sobre las canillas permite eliminar el sarro superficial causado por los minerales del agua sin provocar rayaduras. Además, este método reactiva el lustre de las piezas cromadas y devuelve el brillo metálico original.

-Rejillas del desagüe: La colocación de láminas de aluminio en las rejillas ayuda a mitigar los malos olores que emergen de las cañerías y reduce la salida de humedad. Asimismo, funciona como un obstáculo eficaz para impedir el ingreso de insectos como hormigas o cucarachas.

-Guías de la mampara: El papel actúa como un raspador delicado que facilita la remoción de restos de jabón seco y suciedad incrustada. Su aplicación en estos rieles elimina el sarro acumulado y deja la superficie con un acabado mucho más brillante.

-Secador de piso: Envolver la base de goma con aluminio mejora el deslizamiento del instrumento y evita que el polvo se levante al secar. Esta técnica optimiza la recolección de pelos y permite que el suelo quede libre de marcas de agua.

-Cuidado de esponjas: Cubrir las esponjas con este material crea una barrera que impide la acumulación de humedad excesiva. Gracias a esta protección, se limita la proliferación de bacterias, se prolonga la vida útil del objeto y se evita la formación de olores desagradables.

