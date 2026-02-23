El oficialismo busca la expulsión de Florencia Carignano tras los incidentes en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que La Libertad Avanza evaluará la expulsión de la diputada Florencia Carignano (Unión por la Patria), tras los incidentes ocurridos durante el debate de la reforma laboral. Menem cuestionó duramente a la legisladora por haber desconectado cables del recinto para interrumpir la sesión: “Atacó el lugar que le está dando trabajo; la lógica sería que no trabaje más”, remarcó.
A pesar de la voluntad del oficialismo, Menem reconoció la dificultad de la medida, ya que se requiere una mayoría de dos tercios para remover a un legislador. “Ella no representa a nadie con este tipo de actitud. Se siente con derecho a hacer cualquier barbaridad porque está en el Estado”, agregó, tras lamentar que la diputada no ofreciera disculpas.
La agenda legislativa
Más allá del conflicto, Menem trazó los ejes que el Gobierno impulsará en adealnte. El foco principal estará en la reforma electoral, con el objetivo de eliminar las PASO y reducir los costos de los comicios.
Además, se buscará implementar cambios en la Boleta Única de Papel para permitir el voto de lista completa con una sola marca.
La hoja de ruta oficialista para marzo también incluye:
- Ley de Glaciares: pendiente de tratamiento si logra el aval del Senado.
- Financiamiento Universitario: modificaciones estructurales en la asignación de fondos.
- Nuevo Código Penal: una de las grandes apuestas de la Casa Rosada para el inicio de las sesiones ordinarias.