El oficialismo busca la expulsión de Florencia Carignano tras los incidentes en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que La Libertad Avanza evaluará la expulsión de la diputada Florencia Carignano (Unión por la Patria), tras los incidentes ocurridos durante el debate de la reforma laboral. Menem cuestionó duramente a la legisladora por haber desconectado cables del recinto para interrumpir la sesión: “Atacó el lugar que le está dando trabajo; la lógica sería que no trabaje más”, remarcó.