Patricia Bullrich adelantó una agenda de reformas y destacó la consolidación del oficialismo en el Senado

Luego de avanzar con la media sanción de la reforma laboral, la senadora Patricia Bullrich aseguró que el Gobierno ya proyecta una batería de cambios normativos para 2026. La legisladora resaltó el giro político del oficialismo, que logró superar el aislamiento inicial para conformar una mayoría operativa en la Cámara Alta.
“Pasamos de estar casi solos a construir un equipo de 44 senadores que trabajamos juntos”, afirmó Bullrich, al confirmar además la incorporación de Luis Juez al bloque de La Libertad Avanza.
Según explicó Bullrich, este fortalecimiento es vital para "darle al país las leyes que necesita el proyecto del presidente" y romper con una estructura legal "cerrada y corporativa" que frena la productividad.
La agenda legislativa inmediata incluye, además de la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil, el pliego de Fernando Iglesias y la Ley de Glaciares. “Hay muchas cosas de la estructura legal argentina que responden a una Argentina cerrada, corporativa, llena de vericuetos que hacen difícil ganar productividad”, insistió.