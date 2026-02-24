Secciones
Política

Patricia Bullrich adelantó una agenda de reformas y destacó la consolidación del oficialismo en el Senado

El oficialismo busca acelerar con normativas económicas y judiciales tras ampliar su bloque de senadores.

EN EL SENADO. Patricia Bullrich preside el bloque libertario. EN EL SENADO. Patricia Bullrich preside el bloque libertario. FOTO TOMADA DE LANACION.COM
Hace 1 Hs

Luego de avanzar con la media sanción de la reforma laboral, la senadora Patricia Bullrich aseguró que el Gobierno ya proyecta una batería de cambios normativos para 2026. La legisladora resaltó el giro político del oficialismo, que logró superar el aislamiento inicial para conformar una mayoría operativa en la Cámara Alta.

“Pasamos de estar casi solos a construir un equipo de 44 senadores que trabajamos juntos”, afirmó Bullrich, al confirmar además la incorporación de Luis Juez al bloque de La Libertad Avanza. 

Según explicó Bullrich, este fortalecimiento es vital para "darle al país las leyes que necesita el proyecto del presidente" y romper con una estructura legal "cerrada y corporativa" que frena la productividad.

La agenda legislativa inmediata incluye, además de la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil, el pliego de Fernando Iglesias y la Ley de Glaciares. “Hay muchas cosas de la estructura legal argentina que responden a una Argentina cerrada, corporativa, llena de vericuetos que hacen difícil ganar productividad”, insistió.

Temas Buenos AiresCasa RosadaPatricia BullrichJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El PJ denunció que la reforma laboral implica un retroceso y vaticinó que va a fracasar

El PJ denunció que la reforma laboral implica un "retroceso" y vaticinó que "va a fracasar"

Explosivo cruce: una senadora kirchnerista habló de “helicópteros” y Bullrich la trató de golpista

Explosivo cruce: una senadora kirchnerista habló de “helicópteros” y Bullrich la trató de golpista

El círculo rojo de Milei afina los votos para sancionar la reforma laboral en el Senado

El "círculo rojo" de Milei afina los votos para sancionar la reforma laboral en el Senado

Patricia Bullrich admitió un error en la reforma laboral y anticipó que el proyecto podría regresar al Senado

Patricia Bullrich admitió un error en la reforma laboral y anticipó que el proyecto podría regresar al Senado

Lo más popular
Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
1

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua
2

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen
3

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale
4

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado
5

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con Sosa
6

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con Sosa

Más Noticias
El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado

Operativo Independencia III: piden la indagatoria de 49 acusados por crímenes de lesa humanidad

Operativo Independencia III: piden la indagatoria de 49 acusados por crímenes de lesa humanidad

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Avanza el diálogo para atender la crisis de la planta Alpargatas de Aguilares

Avanza el diálogo para atender la crisis de la planta Alpargatas de Aguilares

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

Comentarios