Jaldo y Mendoza coordinaron la agenda parlamentaria centrada en intereses para Tucumán

El encuentro tuvo como eje central la definición de una estrategia parlamentaria que priorice la gobernabilidad de la provincia.

Hace 29 Min

El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo este lunes una reunión de trabajo con la senadora nacional, Sandra Mendoza, en Casa de Gobierno. El encuentro tuvo como eje central la definición de una estrategia parlamentaria que priorice la gobernabilidad de la provincia y la representación de los intereses locales en el Congreso de la Nación.

Durante la reunión, Mendoza informó al mandatario provincial sobre la conformación del bloque Convicción Federal, un espacio integrado junto a los senadores Carolina Moisés (Jujuy) y Guillermo Andrada (Catamarca). De este modo, abandonan el interbloque que encabeza José Mayans. Esta decisión busca dotar a las provincias de una voz propia y mayor autonomía en la mesa de decisiones del Senado.

"Teníamos una reunión pendiente para tratar las últimas novedades legislativas. Nuestra prioridad es Tucumán y la agenda de gobernabilidad que conduce Osvaldo Jaldo", explicó Mendoza tras el encuentro. La legisladora subrayó que “la autonomía del nuevo bloque permitirá una participación más activa en las comisiones estratégicas, garantizando que la postura de la provincia sea escuchada en debates clave”.

En ese sentido, Mendoza destacó la importancia de la sesión preparatoria que se realizará este jueves, donde “se definirán las autoridades de la Cámara y la composición de las comisiones de trabajo para el período ordinario”.

La senadora detalló su postura respecto al Régimen Penal Juvenil, donde confirmó que acompañará el proyecto tras asegurar que “el texto contempla la creación de centros de contención especializados y equipos interdisciplinarios para el tratamiento de adicciones y formación en oficios”.

Sobre la Reforma Laboral ratificó su postura “de defensa de los derechos de los trabajadores, manteniendo el voto en contra de las modificaciones propuestas”.

Por último, dijo que "el Gobierno de la provincia necesita una voz parlamentaria sólida para concretar acuerdos que impulsen el crecimiento de nuestra provincia”.

Temas TucumánOsvaldo JaldoSandra Mendoza
