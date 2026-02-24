LLA desplazó al peronismo de la conducción del Senado y consolidó una nueva mayoría con aliados

En una jugada política que redefine el equilibrio de poder en la Cámara alta, La Libertad Avanza (LLA) logró desplazar al kirchnerismo de todos los cargos de conducción. Con el respaldo de gobernadores provinciales, la UCR y el PRO, el oficialismo impuso un esquema de autoridades que dejó sin representación a la primera minoría, el interbloque Justicialista.