LLA desplazó al peronismo de la conducción del Senado y consolidó una nueva mayoría con aliados

En una jugada política que redefine el equilibrio de poder en la Cámara alta, La Libertad Avanza (LLA) logró desplazar al kirchnerismo de todos los cargos de conducción. Con el respaldo de gobernadores provinciales, la UCR y el PRO, el oficialismo impuso un esquema de autoridades que dejó sin representación a la primera minoría, el interbloque Justicialista.
La maniobra se terminó de gestar en la reunión de Labor Parlamentaria, donde la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, presentó un nuevo esquema de proporcionalidad. El quiebre decisivo se produjo dentro del propio peronismo: los senadores Carolina Moises, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza abandonaron el interbloque para formar "Convicción Federal".
Esta ruptura permitió que Moises fuera designada Vicepresidenta de la Cámara, al ocupar el lugar que tradicionalmente correspondía a la primera minoría.
La estructura de autoridades quedará conformada de la siguiente manera:
- Presidencia Provisional: Bartolomé Abdala (LLA).
- Vicepresidencia: Carolina Moises (Convicción Federal).
- Vicepresidencia 1era: Carolina Losada (UCR).
- Vicepresidencia 2da: Alejandra Vigo (Unidad Federal).
Desde el justicialismo, el jefe de bloque José Mayans denunció una "política del atropello" y acusó al oficialismo de realizar una "lectura antojadiza del reglamento".
Pese a las quejas, la votación electrónica resultó en 45 votos afirmativos frente a los 25 negativos del peronismo, sellando el aislamiento de la bancada kirchnerista.