Reforma laboral: el oficialismo quiere sesionar el jueves en Diputados y aceptaría cambios en las licencias

El Gobierno cedería ante sus aliados, se anticipan modificaciones y se demoraría la sanción definitiva.

Hace 3 Hs

La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados acelera las negociaciones para aprobar la reforma laboral cuánto antes, aunque el camino se volvió sinuoso. Para garantizar el quorum este jueves -día que coincide con el cuarto paro general de la CGT-, el oficialismo aceptaría modificar el polémico artículo 44, que reduce las remuneraciones por enfermedad. 

Esta concesión implicará que el proyecto no será ley esta semana, sino que deberá regresar al Senado para su ratificación.

El conflicto surgió tras lo que en los pasillos de Diputados califican como un “error no forzado” cometido en la Cámara Alta. Allí se incluyó un esquema que dejaba de garantizar el 100% del salario en casos de enfermedad, reduciéndolo al 75% o 50%. Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, fue tajante en su opinión. “Entendemos la necesidad de evitar abusos, pero la solución no puede ser recortar derechos de quienes realmente están enfermos”, advirtió.

Pese a que el Poder Ejecutivo barajó corregir el punto mediante la reglamentación o un DNU, los bloques aliados rechazaron darle ese margen de discrecionalidad al Gobierno. Exigen una redacción equilibrada en el recinto para no asumir el costo político de un ajuste sobre los trabajadores. 

En la bancada libertaria admitieron que el apuro en el Senado generó un "dolor de cabeza" legislativo que obligará a una demora técnica, aunque confían en que será la salida jurídica más robusta.

