Reforma laboral: el oficialismo quiere sesionar el jueves en Diputados y aceptaría cambios en las licencias

El conflicto surgió tras lo que en los pasillos de Diputados califican como un “error no forzado” cometido en la Cámara Alta. Allí se incluyó un esquema que dejaba de garantizar el 100% del salario en casos de enfermedad, reduciéndolo al 75% o 50%. Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, fue tajante en su opinión. “Entendemos la necesidad de evitar abusos, pero la solución no puede ser recortar derechos de quienes realmente están enfermos”, advirtió.