Cuándo empiezan las clases en la UNT: fechas, reinscripciones y receso invernal

La Universidad Nacional de Tucumán confirmó su calendario académico 2026: el ciclo lectivo comienza a finales de marzo, con cursos introductorios desde principios del mes.

PARA PLANIFICAR. Entre exámenes, cursos de ingreso y el inicio de materias, la UNT detalló el cronograma de actividades. / UNT
Hace 1 Hs

Después del descanso de verano y las inscripciones, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ya tiene definido el calendario académico para 2026. El año universitario arranca con varias fechas clave que conviene conocer para organizar viajes, trabajo o estudio.

Para quienes ingresan a la universidad, algunas facultades ya tienen programados cursos previos:

- En varias facultades ya se dictan cursos y actividades de ingreso desde principios de febrero, como se ve en ofertas de nivelación y cursos iniciales.

- En áreas como Filosofía y Letras, el Curso de Iniciación a los Estudios Universitarios inicia el 2 de marzo de 2026 y se extiende hasta finales de ese mes.

Cuándo comienzan las clases regulares

El 30 de marzo de 2026 marca el arranque formal de la cursada en la mayoría de las carreras regulares, tanto para estudiantes nuevos como para los que ya están en curso.

Además del inicio de clases, el calendario de la UNT contempla:

Reinscripciones y cambios de materias: del 1 al 17 de abril.

Finalización del primer cuatrimestre: 3 de julio.

Receso invernal: probable entre el 6 y el 17 de julio.

Inicio del segundo cuatrimestre: 10 de agosto de 2026.

Finalización del ciclo lectivo: 13 de noviembre de 2026 para materias anuales y de cuatrimestre.

Con estos datos, ingresantes y estudiantes regulares pueden planificar cómo organizar sus tiempos de estudio, trabajo o viajes. Antes del 30 de marzo también habrá instancias introductorias y exámenes de febrero y marzo para avanzar en la carrera.

Si estás por iniciar tu primer año o ya formás parte de la comunidad universitaria, estas fechas son claves para armar tu agenda y arrancar el 2026 con todo claro.

