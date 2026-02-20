¿Cómo se vivió el paro general en Tucumán?

Una mujer que caminaba por la peatonal de las calles Mendoza y Muñecas, llamada Cecilia, relató que vive en Buenos Aires y que se encuentra en Tucumán por vacaciones. También lanzó sus opiniones sobre el plan de modernización laboral impulsado por el Gobierno nacional. “Estoy de acuerdo con la reforma laboral. Me parece que es algo de siempre, con todos los partidos políticos. Yo vivo cerca del Congreso y siempre pasa lo mismo: está lleno de gente que no entiende de qué va, de qué trata la reforma y le preguntás por qué no están de acuerdo y no tienen ni idea”, dijo. Y consideró que se trata de “un movimiento político”. “La gente que va a marchar por los jubilados, no es por completo gente que va a marchar por los jubilados. Creo que todo esto de la empresa que cerró, también tiene que ver. Para mí es todo política; qué casualidad que todo suceda ahora. Yo estoy a favor del Gobierno”, sostuvo.