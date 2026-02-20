¿Cómo se vivió el paro general en Tucumán?

El paro general ordenado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de la reforma laboral tuvo distintos focos de concentración en Tucumán. Afectó al transporte público; provocó cortes de tránsito; incentivó una protesta frente a la Casa de Gobierno; y reunió la queja de algunos ciudadanos.
Durante las primeras horas de la mañana, la medida de fuerza quedó en evidencia tras el vacío notable en las paradas de colectivo y en el tráfico tucumano. Ahora bien, la disposición no afectó totalmente al comercio: dependía de cada empleador la adhesión o no al paro de actividades, y en Tucumán, el microcentro pareció funcionar con habitualidad.
El transporte público
Un recorrido del móvil de LG Play en la Terminal de Ómnibus expuso un sitio libre de unidades urbanas e interurbanas. Aunque llamó la atención un transporte de larga distancia con el viaje demorado desde las 4 de la mañana. “A colegas nuestros que llegaron desde Córdoba, ingresando a Santiago del Estero, les rompieron algunas ventanillas. La empresa tomó la determinación de cortar acá hasta que sepamos cómo está la ruta”, explicó un chofer, que venía de transitar por el norte y se dirigía al sur.
La orden despertó quejas en los pasajeros. “Llevo cinco horas acá, con mi hijo menor de edad; no tenemos ni agua en el baño. No nos dan solución ni nos dicen a qué hora vamos a salir”, reclamó Federico Spaventa, de Córdoba. “Somos rehenes de los gremios: ellos son todos millonarios y nosotros somos rehenes”, opinó otro ciudadano. Un tercer viajero reprochó que “la gente está cansada de estos atropellos. La gente está varada acá, yo me estoy perdiendo de estar con mi familia que no pude ver porque estuve 25 días afuera trabajando. Señor presidente, hágase cargo de estos sinvergüenzas”.
Cerca de las 10, el colectivo emprendió viaje nuevamente hacia los lugares de destino.
También en la Terminal de Ómnibus, se expresó Sergio Gómez Sansone, empresario de la Línea 8 y San Pedro de Colalao, que hizo viral un video cruzándose con sindicalistas. “Llegamos a ver los servicios de salida de las 9.30 y 20 patoteros de César González (secretario general de UTA) vinieron y nos rompieron neumáticos de tres coches, impidiéndoles la salida”, denunció.
El trabajador indicó que convocó a los choferes que quieran trabajar, y que de 150, reunió 50. “Hoy a las 5.10 hablé con una mujer que me dijo que era enfermera. Imaginensé que esa señora atiende alrededor de 40 personas, pero como estos señores feudales andan en autos de último modelo no van al hospital y no tienen problemas que la gente común sí. Y no me quiero imaginar lo que perjudica en general a la comunidad”, señaló.
Voces de los tucumanos
El paro general de la CGT también incentivó -aunque no las convocó- algunas manifestaciones, como la que tuvo lugar en el puente Lucas Córdoba, que luego se dirigía a la plaza Independencia. “En el marco del paro nacional que ordenó la CGT, estamos exigiendo tirar abajo la reforma laboral, que ya se empiezan a ver sus efectos en el cierre de la empresa Fate, donde 900 compañeros quedaron en la calle y tenemos que evitar eso”, resaltó un dirigente de izquierda durante el corte parcial en el lugar.
En tanto, en el microcentro Ignacio observó que “la gente está angustiada con tantas cosas que están pasando”, según dijo a LG Play. Es un trabajador en relación de dependencia que señaló estar de acuerdo con la reforma laboral. “La veo bien; siempre y cuando sea para el bien del obrero que es el que ‘pone el lomo’ todo el día, el que está trabajando. Hay puntos que todavía no están claros, porque en lo que más se pone hincapié es en lo que afecta al trabajador, y los otros puntos no sé si son importantes”, indicó.
Además, Leandro contó que trabaja en una empresa de turismo y que sus labores se realizaron con normalidad. “Hay que trabajar; en este país, si no trabajás, no salís adelante. (Los paros) me parecen mal porque no ganás nada y se llenan de plata los sindicalistas. A la gente que trabaja y vive del día a día se le perjudica todo”, planteó.
Una mujer que caminaba por la peatonal de las calles Mendoza y Muñecas, llamada Cecilia, relató que vive en Buenos Aires y que se encuentra en Tucumán por vacaciones. También lanzó sus opiniones sobre el plan de modernización laboral impulsado por el Gobierno nacional. “Estoy de acuerdo con la reforma laboral. Me parece que es algo de siempre, con todos los partidos políticos. Yo vivo cerca del Congreso y siempre pasa lo mismo: está lleno de gente que no entiende de qué va, de qué trata la reforma y le preguntás por qué no están de acuerdo y no tienen ni idea”, dijo. Y consideró que se trata de “un movimiento político”. “La gente que va a marchar por los jubilados, no es por completo gente que va a marchar por los jubilados. Creo que todo esto de la empresa que cerró, también tiene que ver. Para mí es todo política; qué casualidad que todo suceda ahora. Yo estoy a favor del Gobierno”, sostuvo.