El paro dejó decenas de pasajeros atrapados en la terminal de ómnibus: “Somos rehenes”

Desde las cuatro de la mañana, decenas de pasajeros permanecieron varados en la terminal de San Miguel de Tucumán como consecuencia del paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La incertidumbre sobre la seguridad en las rutas y la decisión de las empresas de suspender preventivamente los servicios dejaron a familias enteras sin información clara y con destinos inciertos.