En lo político y en lo social: ¿cuáles pueden ser las implicancias de la reforma laboral?

El proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado sacudió -para bien o para mal- a diferentes sectores. Y son distintas las aristas que pueden analizarse a partir del caso. El Gobierno nacional impulsa la iniciativa como una de sus grandes apuestas de gestión, y prevé que la Cámara de Diputados la trate hasta antes del 1 de marzo. ¿Cuál es el impacto que podría tener una modificación de este calibre en el régimen que regula el trabajo en Argentina? ¿Existe el riesgo de un costo político para el presidente Javier Milei o se consolida como una victoria? ¿Qué puede pasar más adelante?