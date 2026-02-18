Secciones
La CGT ratificó el paro nacional de este jueves y dijo que “la Argentina se paralizará de punta a punta”

La central obrera lo anunció en conferencia de prensa. “No estamos en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos”, dijeron.

Hace 10 Hs

El secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la Confederación General del Trabajo, Jorge Sola, confirmó la realización de un paro nacional por 24 horas este jueves y advirtió que la medida tendrá alcance en todo el país. “La Argentina se paralizará de punta a punta”, aseguró.

Junto a los otros dos cosecretarios de la central obrera, Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), Sola sostuvo que la protesta responde a la situación económica y laboral que atraviesa el país. “No estamos en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos”, aclaró.

El dirigente describió un escenario que calificó como “sociolaboral complicado” y enumeró cifras que, según señaló, reflejan el deterioro del empleo formal. 

“El empleo ha caído con 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años y FATE es un ejemplo de eso porque hoy cerró y dejó a casi mil trabajadores en la calle, con los cuales nos solidarizamos”.

En ese sentido, agregó que “cada día se pierden 400 trabajos formales y en estos dos años quedaron 21.000 pymes en el camino”. Además, planteó que el endeudamiento de las familias se profundiza como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo y de negociaciones salariales que, según dijo, permanecen “pisadas”.

Sola también mencionó el crecimiento de la informalidad y el aumento sostenido de la inflación en los últimos meses, junto con lo que definió como una “apertura indiscriminada de importaciones”. 

“Los únicos sectores que han crecido son el financiero, el de la agroindustria, la minería y la energía, que sólo mantienen el 10% de los 300.000 puestos que se han perdido”, remarcó.

Desde la central obrera anticiparon que la huelga buscará visibilizar estos reclamos y presionar por cambios en la política económica. La medida de fuerza, señalaron, se desarrollará durante 24 horas y afectará distintas actividades en todo el país.

