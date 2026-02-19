¿A qué hora se levanta el paro de colectivos y cuándo vuelven a circular?

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte(UGATT) se encuentra en plena medida de fuerza nacional impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta acción gremial surgió como respuesta directa al proyecto de reforma laboral, manifestando un rechazo a la normativa que el Gobierno de Javier Milei promueve.
Según el comunicado de la entidad, esta adhesión integra una estrategia coordinada entre diversos sectores de logística y transporte para visibilizar el descontento sindical frente a las propuestas del Poder Ejecutivo.
¿Hasta cuándo es el paro de colectivos y transporte?
Al ser una protesta que coincide con la votación en diputados por la sanción de la nueva refoma laboral, el paro de UTA y el resto de gremios de trabajadores durará hasta las 00 horas de este jueves 19 de febrero. Por lo que los colectivos comenzarán a circular normalmente a partir del inicio de turno de la mañana del viernes 20.
“No vamos a circular por el acatamiento del paro porque no estamos de acuerdo en las modificaciones que se hicieron: como el tema de las inasistencias, de las enfermedades, de las vacaciones y del banco de horas. O sea, son 20 años de servicio que ahora se modifican y vuelve a foja cero”, dijo César González.
Otra opción: Uber, taxis y remises durante el paro
La menor disponibilidad de taxis y remises profundizará las dificultades para desplazarse, tras la confirmación de las federaciones del sector en apoyo a la medida. Para la conducción sindical, esta adhesión resultó fundamental para garantizar el impacto del paro y visibilizar el reclamo en las calles.
Quedan las opciones de apps de transporte, que por el momento no se involucraron en medidas de paro por la nueva reforma. Sin embargo, ante el aumento de la demanda, los precios podrían llegar a ser mucho más altos de lo normal.
Las organizaciones nucleadas en la CATT y la UGATT respaldaron la protesta y anticiparon la interrupción total del servicio público de pasajeros durante la jornada legislativa. De esta manera, el compromiso de los gremios del transporte aseguró el alcance masivo de la medida de fuerza en todo el territorio.