¿A qué hora se levanta el paro de colectivos y cuándo vuelven a circular?

¿Hasta cuándo es el paro de colectivos y transporte?

Al ser una protesta que coincide con la votación en diputados por la sanción de la nueva refoma laboral, el paro de UTA y el resto de gremios de trabajadores durará hasta las 00 horas de este jueves 19 de febrero. Por lo que los colectivos comenzarán a circular normalmente a partir del inicio de turno de la mañana del viernes 20.