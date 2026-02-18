Secciones
Política

Jaldo cuestionó la medida de la CGT: “¿Después del paro qué? Seguimos iguales”

El gobernador respaldó el derecho a huelga, aunque cuestionó su efectividad y alertó sobre el impacto en el interior del país.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 2 Hs

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó el paro general de 24 horas, previsto para mañana, en rechazo a la reforma laboral impulsada a nivel nacional. En ese marco, el gobernador, Osvaldo Jaldo, se pronunció sobre la medida y llamó a actuar con “prudencia y responsabilidad”. Advirtió, además, sobre las consecuencias que podría generar en la actividad económica de la provincia.

“Estamos en democracia y siempre y cuando sea un paro que esté dentro de las leyes y las reglamentaciones, hay que respetarlo”, afirmó el mandatario al ser consultado por la prensa. De este modo, dejó en claro su postura institucional frente a la convocatoria de la central obrera, aunque no ocultó sus reparos sobre la efectividad de este tipo de medidas de fuerza.

La CGT ratificó el paro nacional de este jueves: “La Argentina se paralizará de punta a punta”

La CGT ratificó el paro nacional de este jueves: “La Argentina se paralizará de punta a punta”

Jaldo sostuvo que, si bien el derecho a huelga está garantizado, muchas veces estas acciones “no aportan nada” y terminan paralizando por completo la actividad económica. En ese sentido, remarcó que el impacto se siente especialmente en las provincias del interior, donde la estructura productiva y comercial ya atraviesa un escenario complejo.

El gobernador puso especial énfasis en las consecuencias prácticas del paro, sobre todo si se ve afectado el servicio de transporte público. “La gente, por más voluntad que tenga de ir a trabajar, no lo puede hacer”, señaló, al advertir que la falta de colectivos o trenes condiciona directamente la posibilidad de cumplir con la jornada laboral, más allá de la adhesión o no a la huelga.

Jaldo cuestionó la medida de la CGT: “¿Después del paro qué? Seguimos iguales”

Si bien reiteró su respeto hacia la CGT y los gremios que la integran, el mandatario cuestionó el resultado concreto de la medida. “Yo respeto la decisión de la CGT, pero ¿después del paro qué? Nada, seguimos iguales”, expresó, en referencia a la necesidad de que las diferencias se canalicen a través del diálogo y la búsqueda de consensos.

En esa línea, insistió en que el contexto actual exige cautela. “Tenemos que ser muy prudentes. Estamos en una Argentina que tiene muchos problemas. Nosotros, los distritos del interior, estamos con muchas dificultades y hay que ser muy responsables en las medidas que se toman”, cerró.

Temas Osvaldo JaldoConfederación General del Trabajo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La CGT ratificó el paro nacional de este jueves: “La Argentina se paralizará de punta a punta”

La CGT ratificó el paro nacional de este jueves: “La Argentina se paralizará de punta a punta”

El paro general de la CGT podría impactar en el fútbol argentino: peligra el partido de Atlético Tucumán ante Instituto

El paro general de la CGT podría impactar en el fútbol argentino: peligra el partido de Atlético Tucumán ante Instituto

El Gobierno de Milei descontará el día a estatales que adhieran al paro convocado por la CGT

El Gobierno de Milei descontará el día a estatales que adhieran al paro convocado por la CGT

Incidentes frente al Congreso durante la marcha contra la reforma laboral: más de 30 detenidos

Incidentes frente al Congreso durante la marcha contra la reforma laboral: más de 30 detenidos

En lo político y en lo social: ¿cuáles pueden ser las implicancias de la reforma laboral?

En lo político y en lo social: ¿cuáles pueden ser las implicancias de la reforma laboral?

Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero
2

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores
3

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”
5

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”
6

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Más Noticias
El resto no se toca: la orden de Javier Milei tras ceder ante sus aliados por la reforma laboral

"El resto no se toca": la orden de Javier Milei tras ceder ante sus aliados por la reforma laboral

La CGT ratificó el paro nacional de este jueves: “La Argentina se paralizará de punta a punta”

La CGT ratificó el paro nacional de este jueves: “La Argentina se paralizará de punta a punta”

“Los semáforos en Tafí del Valle son la prueba del fracaso en la planificación”, criticó Courel

“Los semáforos en Tafí del Valle son la prueba del fracaso en la planificación”, criticó Courel

Seleme detalló cómo es el proyecto para transformar El Bajo: “No le cuesta un peso a la Provincia”

Seleme detalló cómo es el proyecto para transformar El Bajo: “No le cuesta un peso a la Provincia”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Samid volvió desde Punta del Este en un vuelo sanitario y criticó a Kicillof por la falta de ayuda

Samid volvió desde Punta del Este en un vuelo sanitario y criticó a Kicillof por la falta de ayuda

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Comentarios