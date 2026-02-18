Jaldo cuestionó la medida de la CGT: “¿Después del paro qué? Seguimos iguales”

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó el paro general de 24 horas, previsto para mañana, en rechazo a la reforma laboral impulsada a nivel nacional. En ese marco, el gobernador, Osvaldo Jaldo, se pronunció sobre la medida y llamó a actuar con “prudencia y responsabilidad”. Advirtió, además, sobre las consecuencias que podría generar en la actividad económica de la provincia.
“Estamos en democracia y siempre y cuando sea un paro que esté dentro de las leyes y las reglamentaciones, hay que respetarlo”, afirmó el mandatario al ser consultado por la prensa. De este modo, dejó en claro su postura institucional frente a la convocatoria de la central obrera, aunque no ocultó sus reparos sobre la efectividad de este tipo de medidas de fuerza.
Jaldo sostuvo que, si bien el derecho a huelga está garantizado, muchas veces estas acciones “no aportan nada” y terminan paralizando por completo la actividad económica. En ese sentido, remarcó que el impacto se siente especialmente en las provincias del interior, donde la estructura productiva y comercial ya atraviesa un escenario complejo.
El gobernador puso especial énfasis en las consecuencias prácticas del paro, sobre todo si se ve afectado el servicio de transporte público. “La gente, por más voluntad que tenga de ir a trabajar, no lo puede hacer”, señaló, al advertir que la falta de colectivos o trenes condiciona directamente la posibilidad de cumplir con la jornada laboral, más allá de la adhesión o no a la huelga.
Si bien reiteró su respeto hacia la CGT y los gremios que la integran, el mandatario cuestionó el resultado concreto de la medida. “Yo respeto la decisión de la CGT, pero ¿después del paro qué? Nada, seguimos iguales”, expresó, en referencia a la necesidad de que las diferencias se canalicen a través del diálogo y la búsqueda de consensos.
En esa línea, insistió en que el contexto actual exige cautela. “Tenemos que ser muy prudentes. Estamos en una Argentina que tiene muchos problemas. Nosotros, los distritos del interior, estamos con muchas dificultades y hay que ser muy responsables en las medidas que se toman”, cerró.