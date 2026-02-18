Jaldo cuestionó la medida de la CGT: “¿Después del paro qué? Seguimos iguales”

“Estamos en democracia y siempre y cuando sea un paro que esté dentro de las leyes y las reglamentaciones, hay que respetarlo”, afirmó el mandatario al ser consultado por la prensa. De este modo, dejó en claro su postura institucional frente a la convocatoria de la central obrera, aunque no ocultó sus reparos sobre la efectividad de este tipo de medidas de fuerza.