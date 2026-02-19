Secciones
La CGT aseguró que el paro general contra la reforma laboral tuvo un acatamiento de más del 90%

“Este es nuestro primer gesto de solidarizarnos con aquellos que la están pasando mal”, advirtió la central obrera.

La Confederación General del Trabajo (CGT) destacó el impacto del cuarto paro general contra la administración de Javier Milei, convocado en rechazo al proyecto de reforma laboral que se trata en la Cámara de Diputados, y aseguró que “más del 90% de la actividad estuvo detenida” en todo el país.

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede sindical de Azopardo 802, Jorge Sola, cosecretario de la central obrera, sostuvo que la medida tuvo un “enorme acatamiento” y remarcó que la protesta se enmarca en un escenario de deterioro del empleo formal.

“En la Argentina, en los últimos dos años, 400 trabajadores pierden su trabajo formal. Solidarizarnos con cada una de esas empresas que han perdido sus labores, especialmente con los compañeros de Fate”, expresó al inicio de su intervención.

También advirtió que “300.000 puestos de trabajo” han pasado a la informalidad o a la desocupación en ese período. “Este es nuestro primer gesto de solidarizarnos con aquellos que la están pasando mal”, agregó.

El dirigente sindical agradeció a los gremios que “han llevado adelante esta medida y este derecho constitucional de los trabajadores de ejercer el derecho a huelga”, y subrayó que la central obrera actuó con responsabilidad. “Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, de más del 90% de la actividad detenida”, insistió.

En otro tramo de la conferencia, afirmó que la CGT “ha sido consecuente y responsable de mantener la paz social”, pese a lo que definió como una “negación al diálogo” por parte del Gobierno ante los reclamos por la pérdida de empleo y el “rompimiento del tejido social y productivo” del país.

“Hoy estamos parando por la presentación del proyecto de reforma laboral. Me cuesta llamarlo modernización a lo que retrocede 100 años. Nunca es modernizar algo si volvemos para atrás lo que hemos conseguido”, concluyó Sola.

