UTA Tucumán confirma un paro contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

El Gobierno decidió retirar el artículo 44 de la ley de reforma laboral, tras la fuerte presión y rechazo de los bloques aliados a la limitación de las licencias médicas que había sido aprobada en el debate en Senadores. Fuentes parlamentarias confirmaron que el artículo será eliminado en la reunión plenaria de comisión que tiene que emitir dictamen hoy en Diputados, con el objetivo de garantizarse la aprobación en la sesión prevista para mañana. La Casa Rosada tiene por delante una carrera contra reloj para conseguir que la Cámara baja apruebe con modificaciones el proyecto y el Senado, el viernes de la semana próxima, lo convierta en ley. Esto, previo a que el Presidente inaugure el período de sesiones ordinarias, el 1 de marzo.