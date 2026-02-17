Secciones
EspectáculosFamosos

Quién es Luciana Pedraza, la salteña que conquistó a Robert Duvall y fue su gran amor

La actriz y cineasta argentina anunció el fallecimiento de su esposo y se despidió del actor con un sentido mensaje. Los detalles de su historia de amor.

Luciana Pedraza y Robert Duvall estuvieron juntos más de dos décadas. Luciana Pedraza y Robert Duvall estuvieron juntos más de dos décadas.
Hace 42 Min

La muerte de Robert Duvall, el pasado domingo 15 de febrero a sus 95 años, sacudió a la industria del cine. Fue su esposa salteña, Luciana Pedraza quien lo acompañó en sus últimos días y compartió la noticia en redes sociales con un mensaje lleno de emoción y gratitud.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, aseguró la actriz y manifestó: "Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, director y narrador. Para mí, fue simplemente todo".

Quién es Luciana Pedraza: su historia de amor con Robert Duvall

Luciana Pedraza es una actriz, directora y productora argentina. Nació en Salta el 5 de enero de 1972, casualmente el mismo día que Robert Duvall, pero 41 años después. La salteña pasó su adolescencia en Jujuy y se mudó a Buenos Aires para terminar el colegio. En la ciudad estudió en la Universidad de Buenos Aires y se recibió de licenciada en Economía.

Sin embargo, su vida dio un giro por casualidad en 1996. Casi como en una película, Pedraza conoció a Duvall en la calle. El actor se encontraba grabando una película en Buenos Aires y había ido a una florería, pero al ver que estaba cerrada, siguió caminando y se chocó con Pedraza.

Luciana Pedraza y Robert Duvall se conocieron de casualidad en las calles de Buenos Aires

El flechazo fue instantáneo, por ese entonces ella tenía 24 y él 65 años. Pedraza trabajaba como planificadora de eventos y lo invitó a la apertura de un salón de tango. Así, comenzó su historia de amor, que a pesar de la diferencia de edad, se consolidó con el tiempo. Ambos se casaron el 6 de octubre de 2004.

Si bien Pedraza fue la esposa de uno de los íconos del cine hollywoodense, la argentina también hizo su carrera en la industria: actuó en Assassination Tango (2002) y en Wild Horses (2015), dos films producidos por él. Además, escribió y dirigió el corto Portrait of Billy Joe (2004).

La pareja no tuvo hijos y permaneció lejos de los escándalos mediáticos. Juntos fundaron la organización The Robert Duvall Children’s Fund, anclada en el norte argentino con asistencia para niños y familias vulnerables del país.

Temas Robert Duvall
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Para mí, lo era todo”: el sentido mensaje con el que Robert Duvall fue despedido por su esposa, la jujeña Luciana Pedraza

“Para mí, lo era todo”: el sentido mensaje con el que Robert Duvall fue despedido por su esposa, la jujeña Luciana Pedraza

Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y actor de “El Padrino” y de Apocalipsis Now

Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y actor de “El Padrino” y de "Apocalipsis Now"

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
3

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán
4

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?
5

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
6

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Más Noticias
El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Robert Duvall, el amor por la Argentina y el nexo con el NOA

Robert Duvall, el amor por la Argentina y el nexo con el NOA

Bad Bunny: el cuerpo, la estética y su mensaje musical

Bad Bunny: el cuerpo, la estética y su mensaje musical

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Comentarios