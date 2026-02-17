Quién es Luciana Pedraza, la salteña que conquistó a Robert Duvall y fue su gran amor

El flechazo fue instantáneo, por ese entonces ella tenía 24 y él 65 años. Pedraza trabajaba como planificadora de eventos y lo invitó a la apertura de un salón de tango. Así, comenzó su historia de amor, que a pesar de la diferencia de edad, se consolidó con el tiempo. Ambos se casaron el 6 de octubre de 2004.