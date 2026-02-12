A días del inicio de clases, la Provincia intensifica tareas de mantenimiento en 600 escuelas

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, el Gobierno provincial intensifica los trabajos de mantenimiento y refacción en establecimientos educativos de todo el territorio. Así lo confirmó este jueves el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur.
Según detalló el funcionario, actualmente se intervienen alrededor de 600 escuelas en toda la provincia con trabajos de mantenimiento general. Las tareas incluyen limpieza de canaletas, pintura, desmalezamiento y arreglos menores en los edificios, con el objetivo de garantizar que los establecimientos estén en condiciones para recibir a alumnos y docentes.
Además, informó que en más de 15 instituciones se ejecutan obras de mayor envergadura, como la construcción de módulos sanitarios, que permitirán mejorar la infraestructura.
El ministro indicó que, a dos semanas del comienzo de clases, se intensifican las acciones en articulación con delegados comunales e intendentes para reforzar la mano de obra y asegurar que todos los establecimientos educativos estén en óptimas condiciones al inicio del nuevo ciclo lectivo.