Secciones
Política

El Gobierno de Milei descontará el día a estatales que adhieran al paro convocado por la CGT

La medida de fuerza está prevista para coincidir con la sesión en la que el oficialismo buscará aprobar el proyecto impulsado por el bloque de La Libertad Avanza.

JAVIER MILEI. El gobierno endureció las medidas contra el paro nacional. JAVIER MILEI. El gobierno endureció las medidas contra el paro nacional.
Hace 1 Hs

La Casa Rosada confirmó que aplicará descuentos salariales a los empleados públicos que no concurran a trabajar durante el paro general que convocará la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados.

La medida de fuerza está prevista para coincidir con la sesión en la que el oficialismo buscará aprobar el proyecto impulsado por el bloque de La Libertad Avanza.

Reforma laboral y paro general: cuándo sería la huelga

El paro general sería convocado para el mismo día en que la Cámara de Diputados de la Nación Argentina trate la reforma laboral en el recinto. La sesión podría realizarse el jueves 19 de febrero o, en caso de postergación, el miércoles 25.

La huelga tendría una duración de 24 horas y, en principio, no incluiría una movilización centralizada, ya que desde la CGT señalaron que habrá “libertad de acción” para cada gremio.

Descuento del día a estatales: la postura del Gobierno

Desde el Ejecutivo sostienen que la medida de fuerza no justifica la ausencia laboral en la administración pública. Por eso, quienes no cumplan funciones durante la jornada de paro verán impactado el descuento correspondiente en sus haberes.

La advertencia oficial se da en un contexto de fuerte tensión sindical, ya que se prevé una amplia adhesión de gremios estatales y del transporte.

Sin transporte y con fuerte adhesión sindical

A diferencia de otras huelgas, esta vez se anticipa una participación significativa de los gremios del transporte, lo que implicaría la paralización de colectivos, trenes y subtes.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general Rodolfo Aguiar rechazó la decisión oficial y afirmó que el derecho a huelga está garantizado por la Constitución. “El paro en la administración pública va a ser total en todo el país”, aseguró.

En la misma línea, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, adelantó que buscarán movilizarse frente al Congreso durante el debate.

Por su parte, el titular de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, cuestionó el proyecto y sostuvo que “quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”.

Qué incluye la reforma laboral

El oficialismo apuesta a avanzar con el dictamen en comisión para llevar la iniciativa al recinto. El proyecto contempla cambios en:

Régimen de licencias.

Negociación colectiva.

Mecanismos de resolución de conflictos laborales.

Condiciones salariales durante licencias por enfermedad o accidente.

Estos puntos generaron un fuerte rechazo sindical y motivaron la convocatoria al paro general.

Tensión creciente entre el Gobierno y la CGT

El cruce entre el Gobierno y la CGT escala en la antesala de una votación clave. Mientras el Ejecutivo ratifica que descontará el día a los estatales que adhieran al paro, los sindicatos anticipan una adhesión masiva y denuncian una restricción al derecho a huelga.

El debate en el Congreso definirá no solo el futuro de la reforma laboral, sino también el nivel de confrontación entre el Gobierno y el movimiento sindical en las próximas semanas.

Temas Confederación General del TrabajoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La CGT marchará hoy contra la reforma laboral bajo la sombra del protocolo antipiquetes

La CGT marchará hoy contra la reforma laboral bajo la sombra del protocolo antipiquetes

La dirigente Leila Gianni defendió su foto viral en bikini: “No hice nada de malo”

La dirigente Leila Gianni defendió su foto viral en bikini: “No hice nada de malo”

Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
3

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
4

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán
5

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

¿Cómo seguirá la causa contra Santiago Bagne por la agresión en Tafí del Valle?
6

¿Cómo seguirá la causa contra Santiago Bagne por la agresión en Tafí del Valle?

Más Noticias
El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”

Cuarto paro a Milei: ¿Cómo queda en el ranking histórico comparado con Alfonsín, Menem y Macri?

Cuarto paro a Milei: ¿Cómo queda en el ranking histórico comparado con Alfonsín, Menem y Macri?

¿Cuándo se trata la Reforma Laboral en Diputados? Todo lo que tenés que saber

¿Cuándo se trata la Reforma Laboral en Diputados? Todo lo que tenés que saber

Patricia Bullrich admitió un error en la reforma laboral y anticipó que el proyecto podría regresar al Senado

Patricia Bullrich admitió un error en la reforma laboral y anticipó que el proyecto podría regresar al Senado

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas

Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas

El Gobierno acepta cambios en un artículo para destrabar el proyecto de reforma laboral

El Gobierno acepta cambios en un artículo para destrabar el proyecto de reforma laboral

Comentarios