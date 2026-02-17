El Gobierno de Milei descontará el día a estatales que adhieran al paro convocado por la CGT

La Casa Rosada confirmó que aplicará descuentos salariales a los empleados públicos que no concurran a trabajar durante el paro general que convocará la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados.
La medida de fuerza está prevista para coincidir con la sesión en la que el oficialismo buscará aprobar el proyecto impulsado por el bloque de La Libertad Avanza.
Reforma laboral y paro general: cuándo sería la huelga
El paro general sería convocado para el mismo día en que la Cámara de Diputados de la Nación Argentina trate la reforma laboral en el recinto. La sesión podría realizarse el jueves 19 de febrero o, en caso de postergación, el miércoles 25.
La huelga tendría una duración de 24 horas y, en principio, no incluiría una movilización centralizada, ya que desde la CGT señalaron que habrá “libertad de acción” para cada gremio.
Descuento del día a estatales: la postura del Gobierno
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida de fuerza no justifica la ausencia laboral en la administración pública. Por eso, quienes no cumplan funciones durante la jornada de paro verán impactado el descuento correspondiente en sus haberes.
La advertencia oficial se da en un contexto de fuerte tensión sindical, ya que se prevé una amplia adhesión de gremios estatales y del transporte.
Sin transporte y con fuerte adhesión sindical
A diferencia de otras huelgas, esta vez se anticipa una participación significativa de los gremios del transporte, lo que implicaría la paralización de colectivos, trenes y subtes.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general Rodolfo Aguiar rechazó la decisión oficial y afirmó que el derecho a huelga está garantizado por la Constitución. “El paro en la administración pública va a ser total en todo el país”, aseguró.
En la misma línea, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, adelantó que buscarán movilizarse frente al Congreso durante el debate.
Por su parte, el titular de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, cuestionó el proyecto y sostuvo que “quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”.
Qué incluye la reforma laboral
El oficialismo apuesta a avanzar con el dictamen en comisión para llevar la iniciativa al recinto. El proyecto contempla cambios en:
Régimen de licencias.
Negociación colectiva.
Mecanismos de resolución de conflictos laborales.
Condiciones salariales durante licencias por enfermedad o accidente.
Estos puntos generaron un fuerte rechazo sindical y motivaron la convocatoria al paro general.
Tensión creciente entre el Gobierno y la CGT
El cruce entre el Gobierno y la CGT escala en la antesala de una votación clave. Mientras el Ejecutivo ratifica que descontará el día a los estatales que adhieran al paro, los sindicatos anticipan una adhesión masiva y denuncian una restricción al derecho a huelga.
El debate en el Congreso definirá no solo el futuro de la reforma laboral, sino también el nivel de confrontación entre el Gobierno y el movimiento sindical en las próximas semanas.