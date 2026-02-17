La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”

No obstante, González aclaró que el gremio no se opone a discutir una reforma laboral, pero cuestionó la forma en que se lleva adelante el debate. “Estamos de acuerdo en que haya una modificación en la Ley de Contrato de Trabajo y en los convenios colectivos, porque son del año 76. Pero para que esto sirva para todos, tenemos que estar todos en la discusión: empresarios, gremios y gobierno”, afirmó.