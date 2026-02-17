Secciones
Política

Cuarto paro a Milei: ¿Cómo queda en el ranking histórico comparado con Alfonsín, Menem y Macri?

El Presidente se consolida como uno de los mandatarios no peronistas con mayor conflictividad sindical desde 1983.

Hace 1 Hs

La relación entre Javier Milei y la CGT sumó un nuevo capítulo de alta tensión. De concretarse la huelga anunciada para el debate de la reforma laboral, el Presidente alcanzará su cuarto paro general en poco más de un año de mandato. Esta cifra no solo marcará un récord de velocidad en la protesta, sino que lo posiciona en el podio de los jefes de Estado con mayor asedio sindical desde el regreso de la democracia.

Los datos históricos revelan una tendencia ineludible. La central obrera concentra su poder de fuego sobre administraciones de signo no peronista. De las 46 huelgas generales registradas desde 1983, 28 recayeron sobre Alfonsín, De la Rúa, Macri y Milei, quienes gobernaron apenas un tercio del tiempo total de la etapa democrática. En cambio, los gobiernos del PJ -que acumulan 28 años en el poder- solo enfrentaron 16 paros.

El podio de la conflictividad

Con un promedio que ronda un paro cada cuatro meses, Milei ya supera en frecuencia a Mauricio Macri (quien sufrió cinco huelgas en cuatro años) y se encamina a los registros críticos de Raúl Alfonsín (13 paros) y Fernando de la Rúa (8 paros, con una frecuencia de uno cada 92 días).

En el otro extremo, el caso de Alberto Fernández permanece como una anomalía histórica, quien completó su mandato de cuatro años con "huelga cero", un hito inédito sustentado en la alianza política entre el Instituto Patria y la cúpula de la calle Azopardo.

Temas Buenos AiresMauricio MacriFernando De la RúaAlberto FernándezRaúl AlfonsínJavier MileiGobierno de Milei
