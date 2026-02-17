Cuarto paro a Milei: ¿Cómo queda en el ranking histórico comparado con Alfonsín, Menem y Macri?

La relación entre Javier Milei y la CGT sumó un nuevo capítulo de alta tensión. De concretarse la huelga anunciada para el debate de la reforma laboral, el Presidente alcanzará su cuarto paro general en poco más de un año de mandato. Esta cifra no solo marcará un récord de velocidad en la protesta, sino que lo posiciona en el podio de los jefes de Estado con mayor asedio sindical desde el regreso de la democracia.