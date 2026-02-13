La Provincia convocó a los gremios estatales para iniciar el diálogo por la recomposición salarial

El Gobierno convocó a los representantes de los distintos gremios estatales con el objetivo de avanzar en una nueva instancia de diálogo, evaluar la situación de los trabajadores y comenzar a analizar una posible recomposición salarial. Se desarrollará entre el viernes 20 y el martes 24 de febrero.
El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, explicó que se confeccionó un cronograma para recibir a cada sector y escuchar sus planteos en el marco de la negociación paritaria. Según detalló, la intención es abrir una mesa de diálogo amplia que permita abordar la realidad económica actual y definir los pasos a seguir.
De acuerdo con el esquema previsto, el viernes 20 de febrero las reuniones comenzarán a las 8.30 con el Frente Gremial Docente; a las 10 será el turno de UPCN; a las 11 ATE; a las 12 el Frente Gremial Estatal; y a las 13 la Unión Gremios Estatales.
El lunes 23 continuarán los encuentros con los gremios del área de salud: a las 8.30 ATSA; 9.30 SUMAR; 10.30 AME; 11.30 SITAS; y a las 13.00 UPCN (salud) y ATE (salud). Por la tarde será el turno del Subsidio de Salud, con reuniones programadas a las 17.30 con ATEPySS; 18.30 UPCN; 19.30 ATE; y 20.30 SEIPySST y SUTEP.
Finalmente, el martes 24 se reunirán los sectores vinculados a seguridad y organismos descentralizados: a las 9 Policía; 10 Vialidad; 11IPV; y 12 SEPAPyS.