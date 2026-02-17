Secciones
Gerardo Huesen cargó contra Vargas Aignasse: lo acusó de querer imponer un "modelo chino" de censura en Tucumán

El dirigente liberal cuestionó duramente un proyecto del legislador oficialista, alegando que busca controlar las opiniones libres y amordazar a la oposición.

La tensión política en Tucumán escaló tras las duras declaraciones de Gerardo Huesen contra el legislador Gerónimo Vargas Aignasse. El foco del conflicto es un reciente proyecto presentado por el parlamentario, el cual Huesen calificó como un intento de avanzar hacia un esquema de control estatal sobre el discurso público.

“Vargas Aignasse acaba de proponer, lisa y llanamente, el modelo chino de control y censura estatal a las opiniones libres”, disparó Huesen. El dirigente comparó la iniciativa con la política del Gobierno nacional, al asegurar que mientras en la gestión de Javier Milei “se permite que todos digan lo que quieran”, sectores vinculados al kirchnerismo buscan restringir la libertad de expresión.

Según Huesen, la propuesta es propia de lo que denominó “progres kirchneristas y pseudo peronistas”. 

“Sr. Vargas Aignasse, aquí manda la libertad. No nos van a amordazar ni callar, ni usted ni ninguno de los que quieren difundir el relato mentiroso que nos llevó al desastre provincial”, afirmó. 

El referente cerró su descargo con la proclama liberal: “¡VLLC!”.

Temas TucumánGerónimo Vargas AignasseGerardo Huesen
