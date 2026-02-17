Gerardo Huesen cargó contra Vargas Aignasse: lo acusó de querer imponer un "modelo chino" de censura en Tucumán

“Vargas Aignasse acaba de proponer, lisa y llanamente, el modelo chino de control y censura estatal a las opiniones libres”, disparó Huesen. El dirigente comparó la iniciativa con la política del Gobierno nacional, al asegurar que mientras en la gestión de Javier Milei “se permite que todos digan lo que quieran”, sectores vinculados al kirchnerismo buscan restringir la libertad de expresión.