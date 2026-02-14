Por qué algunos científicos recomiendan no tender la cama por la mañana

Como mandato o tradición que se transmite de padres a hijos, tender la cama apenas nos levantamos a la mañana es una práctica que se asocia a orden, limpieza y energías. Sin embargo, la ciencia difiere y explica las razones por las que no deberíamos hacerlo ya que dichar práctica podría afectar nuestra salud.
Una investigación difundida en 2006 por Experimental & Applied Acarology reveló que estirar las sábanas o arreglar la cama justo al despertar resulta perjudicial. El examen realizado por expertos de la Universidad de Kingston estableció que este hábito sería capaz de provocar problemas de bienestar.
La investigación mostró que el hecho de colocar perfectamente las sábanas hace que los ácaros se queden y aniden allí. Para los investigadores, cuando se tiende se están cubriendo estos animales que habitan en las sábanas; lo que contribuye a aumentar su esperanza de vida y su reproducción.
Esto se debe a que si bien los ácaros no se pueden ver en las sábanas y las cobijas, lo cierto es que estas prendas tienen humedad y calor, que se genera debido al sudor que cada persona produce cuando duerme, lo que facilita la reproducción de estos microorganismos, que pueden causar reacciones alérgicas en algunos individuos. Asimismo, se aumenta la exposición a sufrir de asma, eccemas o dermatitis, fiebre de heno crónica, diferentes alergias respiratorias e incluso insomnio, señala Mejor con Salud.
Estos análisis los refuerza el doctor Karan Raj, del Servicio de Salud Nacional de Reino Unido, quien considera que dejar de hacer la cama a primera hora de la mañana, hará a la persona más saludable. Explica el experto que los ácaros se alimentan de las escamas de la piel humana y prosperan en ambientes húmedos.
La ventilación es clave a la hora de tender la cama
Así las cosas, lo mejor es ventilar la habitación antes de hacer la cama. Esto ayuda a eliminar la humedad acumulada y si es posible que entre el sol, será aún mejor. Una de las recomendaciones es retirar adecuadamente las sábanas y cambiarlas semanalmente, exponiéndolas al aire fresco del exterior. Esta práctica ayuda a eliminar la humedad y a renovar el aire cálido con otro fresco, lo cual evita que los ácaros prosperen.
Los especialistas plantean una serie de medidas que se pueden adoptar para prevenir los ácaros y su proliferación y entre ellas está precisamente la entrada de luz solar, el cambio y lavado regular de las sábanas y cobijas, aspirar debajo de la cama para eliminar polvo, mantener la limpieza general de la casa y limpiar las cortinas.
Claramente, esto no es una excusa para dejar todo desordenado, sino que la recomendación es esperar un poco a que todo el sudor que se produce por la noche se seque para que las bacterias no se acumulen y generen problemas de salud.