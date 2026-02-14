Por qué algunos científicos recomiendan no tender la cama por la mañana

Esto se debe a que si bien los ácaros no se pueden ver en las sábanas y las cobijas, lo cierto es que estas prendas tienen humedad y calor, que se genera debido al sudor que cada persona produce cuando duerme, lo que facilita la reproducción de estos microorganismos, que pueden causar reacciones alérgicas en algunos individuos. Asimismo, se aumenta la exposición a sufrir de asma, eccemas o dermatitis, fiebre de heno crónica, diferentes alergias respiratorias e incluso insomnio, señala Mejor con Salud.