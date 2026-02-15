Franco Colapinto en Fórmula 1: ¿cuándo comienza la competencia este año?

Por ahora las vueltas de la pretemporada dan buenas señales. Luego de una semana intensa en Sakhir, Franco Colapinto terminó con buenas sensaciones tras ubicarse octavo en la última jornada de pruebas y completar más de 100 vueltas con el A526. El equipo Alpine F1 Team tiene una sola obsesión este año para sus pilotos: meterse en la zona de puntos que le permita escalar posiciones y mostrar al mundo que está para competir entre los mejores.