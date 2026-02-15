Franco Colapinto en Fórmula 1: ¿cuándo comienza la competencia este año?

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, está ultimando detalles para volver a correr oficialmente en la máxima categoría del automovilismo. Este año, con los cambios en el reglamento y nuevos autos, Colapinto tiene chances de mostrar todo su potencial en una nueva temporada que está próxima a poner primera.
Antes del inicio de la temporada, Colapinto continuará la próxima semana con los ensayos previos en el Circuito Internacional de Baréin, donde se desarrollarán los últimos test oficiales de pruebas. El miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero serán tres jornadas claves para el piloto de Alpine, que aprovechará cada giro para ultimar detalles en la puesta a punto y continuar su adaptación definitiva al monoplaza.
Por ahora las vueltas de la pretemporada dan buenas señales. Luego de una semana intensa en Sakhir, Franco Colapinto terminó con buenas sensaciones tras ubicarse octavo en la última jornada de pruebas y completar más de 100 vueltas con el A526. El equipo Alpine F1 Team tiene una sola obsesión este año para sus pilotos: meterse en la zona de puntos que le permita escalar posiciones y mostrar al mundo que está para competir entre los mejores.
Cuándo empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1
La primera carrera del año será en el Circuito de Albert Park, en Australia y se correrá el domingo 8 de marzo. En Argentina habrá que quedarse hasta tarde el día sábado, porque se correrá a las 1.00 am del día domingo.
Sin embargo, la actividad comenzará el 6 de marzo con las pruebas y clasificaciones. Australia será la primera de las 24 carreras del campeonato que marcará una nueva era en la Fórmula 1 y que finalizará el 6 de diciembre en Abu Dabi.