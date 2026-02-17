Mujeres realizan una huelga de hambre para pedir libertad a los presos políticos en Venezuela

Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación. “¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?”, se queja Quiaro. “Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite”, denuncia.