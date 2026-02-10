Secciones
La Provincia apuesta a recuperar tierras fiscales: el plan para transformar Campo Norte en un "parque en serio"

Tras un exitoso operativo en San Javier, la Fiscalía de Estado acelera los plazos para poner en valor las 19 hectáreas de la capital tucumana.

El Gobierno provincial intensificó su ofensiva para recuperar predios estatales y convertirlos en espacios de uso público. La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, confirmó que la agenda de trabajo conjunto entre ministerios es "sostenida". La funcionaria dijo que los resultados ya son visibles: tras una reciente recuperación en San Javier, el foco ahora está puesto en el corazón de la ciudad.

“Ayer mismo hemos tenido en San Javier una recuperación importante y tenemos otras en los próximos días. Algunas dependen de decisiones judiciales y otras de completar procesos de autotutela. La agenda es muy sostenida”, señaló.

El objetivo central es Campo Norte, un predio de 19 hectáreas que la funcionaria describió como "la última joya de espacio abierto" en el radio urbano capitalino. El plan para este sector es ambicioso y busca dar una respuesta definitiva a los vecinos. “Hace falta armar un parque en serio: desocupar, ordenar, iluminar, parquizar y garantizar vigilancia”, detalló Pedicone.

Se estima que en aproximadamente un mes se anunciarán las definiciones formales para encarar las obras. Según la Fiscalía, el proceso se divide entre resoluciones judiciales y mecanismos de "autotutela" administrativa, con el fin de agilizar la devolución de estos bienes al patrimonio provincial.

