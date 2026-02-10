La Provincia apuesta a recuperar tierras fiscales: el plan para transformar Campo Norte en un "parque en serio"

El Gobierno provincial intensificó su ofensiva para recuperar predios estatales y convertirlos en espacios de uso público. La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, confirmó que la agenda de trabajo conjunto entre ministerios es "sostenida". La funcionaria dijo que los resultados ya son visibles: tras una reciente recuperación en San Javier, el foco ahora está puesto en el corazón de la ciudad.