La CGT marchará hoy contra la reforma laboral bajo la sombra del protocolo antipiquetes

En una jornada marcada por la alta tensión política y social, la Confederación General del Trabajo (CGT) movilizará hoy sus estructuras hacia el Congreso de la Nación. El objetivo es presionar a los legisladores en el inicio del tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Mientras la central obrera agita la amenaza de un paro nacional, el Gobierno ratificó que aplicará con rigor el protocolo antipiquetes para garantizar la circulación.