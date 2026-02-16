La CGT sumó a los colectiveros y prepara un paro nacional de alto impacto contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) se encamina a sellar hoy un nuevo paro general contra el gobierno de Javier Milei, por la reforma laboral. La medida, que se terminará de definir en una reunión del Consejo Directivo, cuenta con el respaldo estratégico de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Tras negociaciones de último momento, el gremio de Roberto Fernández confirmó que se plegará a la protesta, lo que garantiza la paralización total del transporte de pasajeros.