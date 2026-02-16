Secciones
La CGT sumó a los colectiveros y prepara un paro nacional de alto impacto contra la reforma laboral

El "factor UTA" y el polémico recorte de licencias médicas son las claves detrás del nuevo paro de la central obrera.

BUENOS AIRES. La CGT endurece su postura contra la reforma laboral.
Hace 1 Hs

La Confederación General del Trabajo (CGT) se encamina a sellar hoy un nuevo paro general contra el gobierno de Javier Milei, por la reforma laboral. La medida, que se terminará de definir en una reunión del Consejo Directivo, cuenta con el respaldo estratégico de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Tras negociaciones de último momento, el gremio de Roberto Fernández confirmó que se plegará a la protesta, lo que garantiza la paralización total del transporte de pasajeros.

El detonante de la urgencia fue el avance de la reforma laboral en el Congreso y, específicamente, la inclusión del polémico artículo 44, que reduce el pago de las licencias por enfermedad no vinculadas al trabajo al 50% o 75% del salario.

Desde el ala dialoguista de la CGT advirtieron que este punto "vulnera derechos individuales" y nunca formó parte de las mesas de negociación previas.

La estrategia sindical busca hacer coincidir la huelga con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, previsto para el próximo jueves. Mientras tanto, gremios del sector transporte como La Fraternidad (trenes) y la CATT presionan para que la medida no sea aislada, sino el inicio de un "plan de lucha" con paros progresivos.

Por su parte, el Gobierno busca contener el conflicto. Aunque la senadora, Patricia Bullrich, defendió la necesidad de terminar con la "mafia de los certificados truchos", el Ejecutivo evalúa corregir vía reglamentación el recorte en las licencias para casos de enfermedades graves, al intentar evitar que el proyecto deba regresar al Senado y se dilate su sanción.

