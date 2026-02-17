Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Los alquileres no son el principal obstáculo. Y Guzmán fue categórico en eso: “Tucumán es la provincia más barata del país en alquileres comerciales. El valor del alquiler no es el factor determinante en la decisión de cerrar”. Los alquileres se actualizan cada tres meses según IPC, mecanismo que Guzmán considera que “acompaña tanto la economía como los ingresos”. La falta de poder adquisitivo del consumidor emerge como causa central. Coronel detalló: “el año anterior mostró una caída grande en el consumo debido a la reducción en el poder adquisitivo de los clientes”. En enero y febrero históricamente caen ventas entre 30% y 40%, período que se repite anualmente.