¿Cuándo se trata la Reforma Laboral en Diputados? Todo lo que tenés que saber

El Gobierno de Javier Milei entra en una semana de definiciones críticas. Con el objetivo de transformar el marco legal del trabajo en Argentina, la Cámara de Diputados se prepara para un debate que promete máxima tensión tanto dentro como fuera del Congreso. Tras el avance en el Senado, el oficialismo busca convertir en ley la Modernización Laboral antes de que termine febrero.