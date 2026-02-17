¿Cuándo se trata la Reforma Laboral en Diputados? Todo lo que tenés que saber

El Gobierno de Javier Milei entra en una semana de definiciones críticas. Con el objetivo de transformar el marco legal del trabajo en Argentina, la Cámara de Diputados se prepara para un debate que promete máxima tensión tanto dentro como fuera del Congreso. Tras el avance en el Senado, el oficialismo busca convertir en ley la Modernización Laboral antes de que termine febrero.
El cronograma de la "semana caliente" en el Congreso
La estrategia de La Libertad Avanza es clara: velocidad legislativa para evitar que el desgaste político frene la iniciativa.
Miércoles 18 (14:00 hs): Plenario de comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto. El oficialismo busca emitir dictamen de mayoría.
Jueves 19: inicio de la sesión especial en el recinto. Se espera un debate de más de 15 horas con una lista de oradores récord.
Viernes 20: votación final. Debido a la extensión del debate, la definición llegaría en la madrugada del viernes.
¿Vuelve al Senado? El artículo que podría cambiarlo todo
A pesar del optimismo oficialista, el proyecto que llegó con media sanción del Senado podría sufrir una modificación de último momento. La polémica estalló por un artículo que sugería la reducción del 50% del salario en licencias por enfermedad.
Ante el fuerte rechazo social, el Gobierno ya evalúa una corrección: "En enfermedades severas o degenerativas vamos a dejar el 100% del sueldo", adelantaron fuentes parlamentarias del oficialismo.
El dato clave: Si Diputados modifica aunque sea una sola coma del texto que envió el Senado, el proyecto deberá volver a la Cámara Alta para una segunda revisión, lo que retrasaría su sanción definitiva.
Tensión en la calle: paro general confirmado
Mientras los diputados debaten, el clima social alcanzará su punto máximo. La CGT ya confirmó el cuarto paro general contra la gestión de Milei. La medida de fuerza de 24 horas coincidirá exactamente con el inicio de la sesión el jueves 19, lo que anticipa una jornada de accesos bloqueados y transporte paralizado en las principales ciudades del país.
¿Qué se vota realmente?
El proyecto, calificado como "histórico" por el Presidente, busca tres ejes fundamentales:
Cambios: reducción de la litigiosidad y cambios en las indemnizaciones.
Aportes sindicales: un punto de fricción donde los gremios lograron mantener cierta flexibilidad en las cuotas solidarias.
Periodo de prueba: extensiones en los plazos de contratación temporal.
Con la extensión de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, el oficialismo tiene el tiempo a su favor, pero los votos y la presión sindical serán los que dicten la sentencia final en el recinto.