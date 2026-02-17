Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Uno de los momentos más esperados llegó con la presentación de Gladys La Bomba Tucumana, quien hizo vibrar el predio con su energía característica y una batería de éxitos bailables. El querido folclorista Christian Herrera, también sumó un repertorio romántico y popular que no deja de conquistar al público tucumano, que lo sigue fielmente en cada una de sus presentaciones en la provincia. El festival cerró con la impronta festivalera de Sergio Galleguillo, que convirtió el gris del cielo en una verdadera celebración carnavalera.