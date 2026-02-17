EconomíaNoticias económicas Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo La baja de persianas se nota, pero los dueños de negocios tratan de aguantar. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL TENDENCIA. Mientras algunos reducen operaciones, otros cierran sucursales para expandir nuevos proyectos. Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Transformación del comercio en Tucumán: “No hay crecimiento sin mano de obra”, dijo el presidente de la FET Lo más popular Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio ¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle? Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo