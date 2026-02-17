Secciones
Seguridad

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

La declaración del imputado Bagne despejó algunas dudas y sirvió a las partes para que cambiaran estrategias y solicitaran nuevas medidas.

MOMENTO ESPERADO. Santiago Bagne ingresa a los tribunales acompañado por su defensor Gonzalo Ascárate. MOMENTO ESPERADO. Santiago Bagne ingresa a los tribunales acompañado por su defensor Gonzalo Ascárate.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tafí del ValleInseguridadViolenciaPatricio Ledezma
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán
3

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
4

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas
5

Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas

Transformación del comercio tucumano: algunos cierran y otros buscan alternativas
6

Transformación del comercio tucumano: algunos cierran y otros buscan alternativas

Más Noticias
A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Robert Duvall, el amor por la Argentina y el nexo con el NOA

Robert Duvall, el amor por la Argentina y el nexo con el NOA

Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas

Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas

El Gobierno acepta cambios en un artículo para destrabar el proyecto de reforma laboral

El Gobierno acepta cambios en un artículo para destrabar el proyecto de reforma laboral

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Transformación del comercio tucumano: algunos cierran y otros buscan alternativas

Transformación del comercio tucumano: algunos cierran y otros buscan alternativas

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Comentarios