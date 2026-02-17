Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario a una empresa que dirige su esposa

Fiel a su estilo, el jefe de Estado no utilizó comunicados oficiales de la Casa Rosada, sino que reposteó un comentario publicado por el canciller Pablo Quirno en X: “¡No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal”. El funcionario apuntó a la legalidad del proceso para desligar al ministro de Desregulación de cualquier conflicto de intereses: “En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, quien revisó todo”. La cuestionada capacitación es por nueve meses y está destinada a 132 empleados de la Cancillería. El contrato incluye 594 horas totales de capacitación presencial entre marzo y noviembre, con un costo de $191.993 por cada hora cátedra.