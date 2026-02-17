Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario a una empresa que dirige su esposa

En medio del fuerte revuelo político que generó la adjudicación de $114 millones del Ministerio de Relaciones Exteriores a favor de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad que dirige la esposa del ministro Federico Sturzenegger, el presidente Javier Milei defendió la transparencia de la contratación.
Fiel a su estilo, el jefe de Estado no utilizó comunicados oficiales de la Casa Rosada, sino que reposteó un comentario publicado por el canciller Pablo Quirno en X: “¡No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal”. El funcionario apuntó a la legalidad del proceso para desligar al ministro de Desregulación de cualquier conflicto de intereses: “En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, quien revisó todo”. La cuestionada capacitación es por nueve meses y está destinada a 132 empleados de la Cancillería. El contrato incluye 594 horas totales de capacitación presencial entre marzo y noviembre, con un costo de $191.993 por cada hora cátedra.
“No hablan del tema”: un concejal apuntó contra Catalán tras la polémica con Struzenegger
El concejal Gastón Gómez, referente de Libres del Sur, cruzó en duros términos a Lisandro Catalán y a los libertarios, a raíz del millonario contrato que se habría adjudicado a la esposa de Sturzenegger en Cancillería. “Por estas horas se conoció que la Cancillería le adjudicó $114 millones a una asociación presidida por la esposa del ministro Sturzenegger. Sí, la mismísima esposa del ministro. Un escándalo que, al margen de lo ético, en cualquier país serio ya hubiera motivado renuncias y la intervención de la justicia”, sostuvo Gómez.
En referencia a Tucumán, el dirigente expresó: “Lo que más llama la atención es que las versiones locales de la LLA se mantengan en silencio y no hablen de estos temas que afectan e indignan a todos. Si éste este es cambio que quiere Catalán para Tucumán, la verdad que preferimos que se quede a vivir en Buenos Aires y que los libertarios se mantengan bien lejos, que con Osvaldo Jaldo estamos trabajando y vamos a estar mejor”.