Incidentes frente al Congreso durante la marcha contra la reforma laboral: más de 30 detenidos

Mientras los senadores debatían el proyecto de reforma laboral, se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde la Confederación General del Trabajo (CGT) y diversos movimientos sociales, sindicales y políticos se movilizaron en rechazo al proyecto que impulsa el presidente Javier Milei.
Los incidentes comenzaron cerca de las 15.30, cuando un grupo de manifestantes encapuchados empezó a arrojar palos y piedras contra efectivos policiales y de Gendarmería, que se encontraban resguardados detrás de un vallado instalado horas antes. Ante las agresiones, las fuerzas respondieron con hidrantes, gas pimienta y gas lacrimógeno.
Distintas señales de televisión lograron captar uno de los momentos más tensos de los disturbios, cuando un pequeño grupo de hombres levantó un muro improvisado y comenzó a preparar bombas molotov, que luego fueron arrojadas contra los uniformados. Una vez más, los agentes intentaron frenar el avance con camiones hidrantes.
Hacia las 15.50, un manifestante escribió la consigna “No a la reforma laboral” sobre la calle Yrigoyen. En ese momento, se escuchaban estruendos y cánticos como “que se vayan todos”, mientras algunos autoconvocados comenzaban a retirarse del lugar. Minutos después, a las 16, las cámaras registraron a personas rompiendo veredas y lanzando botellas contra las fuerzas de seguridad.
En medio de los disturbios, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se pronunció a través de la red social X: “Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir. Ya hay dos detenidos por agredir al personal. Tenemos tres efectivos de Gendarmería heridos y un de la Policía Federal”, detalló.
“No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol. Están armados con morteros, molotovs y gomeras con tuercas. Los tenemos identificados y van a pagar las consecuencias”, advirtió.
Posteriormente, Monteoliva amplió: “Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados. Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones. Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos. Las van a pagar. Quienes atacan a las Fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley”.
Contra la reforma laboral de Javier Milei
La convocatoria frente al Congreso no solo contó con la presencia de la CGT, sino que reunió a un amplio abanico de organizaciones sociales, sindicales y políticas. Participaron agrupaciones de jubilados, el Polo Obrero, Territorios en Lucha y la Unidad Piquetera, que integraban una de las columnas principales, junto con partidos y espacios de izquierda como el MST, el PST y otras agrupaciones afines.
También se sumaron centrales sindicales y gremios de distintos sectores, entre ellos la CTA, ATE, la UTEP y sindicatos vinculados a la CGT. Además, participaron el sindicato de trabajadores bancarios, la UOM, Camioneros y Sanidad, en el marco de la jornada de protesta frente al Parlamento.
Más de 30 detenidos
Por ahora hay un total de 32 detenidos tras los incidentes durante la marcha por la reforma laboral, consignó Infobae. Unos 17 fueron atrapados por la Policía Federal, mientras que los 15 restantes fueron aprehendidos por la Policía de la Ciudad.