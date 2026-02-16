La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, advirtió el dirigente sindical Cristian Jerónimo, uno de los tres jefes de la CGT, en declaraciones a Radio 10. Según consignó Ámbito, el secretariado general de la central se reunirá por Zoom hoy a las 11 para avanzar en la organización de la medida de fuerza, lo que marcaría un giro en la estrategia de la entidad, más cercana al diálogo que a la confrontación directa en esta etapa.