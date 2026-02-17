Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió convocar a un paro general en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza se extenderá por 24 horas y, aunque la fecha no fue confirmada oficialmente, se prevé que coincida con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados y que no incluya movilización. La central obrera anunció además una conferencia de prensa para mañana a las 11, en la que formalizará la decisión y brindará precisiones.