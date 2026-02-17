Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió convocar a un paro general en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza se extenderá por 24 horas y, aunque la fecha no fue confirmada oficialmente, se prevé que coincida con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados y que no incluya movilización. La central obrera anunció además una conferencia de prensa para mañana a las 11, en la que formalizará la decisión y brindará precisiones.
La huelga, que sería la cuarta contra la actual gestión, podría concretarse entre este jueves y el próximo miércoles, con la adhesión plena de los gremios del transporte, entre ellos la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La resolución refleja un giro hacia una postura más dura por parte del sindicalismo, que hasta ahora buscaba introducir modificaciones en el proyecto oficial mediante instancias de diálogo entre algunos dirigentes y representantes del Ejecutivo.
Los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) encabezaron una reunión virtual que comenzó a las 11. “El día que la reforma laboral se trate en Diputados, la CGT hace un paro nacional con adhesión de todo el transporte, pero no convoca a una movilización al Congreso. Como siempre, habrá libertad de acción para los sindicatos”, indicaron fuentes sindicales al diario La Nación tras más de una hora de deliberaciones.
Sin movilización
La decisión de no movilizar generó debate dentro de la propia central obrera. En el ámbito interno reconocen el impacto negativo que dejó la protesta del miércoles pasado, marcada por incidentes tras el enfrentamiento entre fuerzas federales y columnas donde se ubicaban sectores de izquierda. “No está dado el clima social, pese a las consecuencias que la reforma laboral vaya a ocasionar en la vida de la gente”, admitieron puertas adentro, donde consideran que el debate sobre cambios en la legislación laboral “hay que darlo, pero no como quiere el Gobierno”.
Según informó Infobae, uno de los dirigentes de la CGT se comunicó el sábado con la conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, para consultar sobre su adhesión a la medida. La respuesta fue positiva, lo que garantizó un respaldo clave para la convocatoria.
“Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, señalaron desde el gremio de colectiveros al mismo medio.
El apoyo de este sector estratégico del transporte refuerza la expectativa de un alto impacto a nivel nacional de la protesta, que podría realizarse este jueves -en caso de que Diputados sesione- o el miércoles 25 si el oficialismo necesita negociar con bloques aliados para aprobar la reforma laboral.
Malestar sindical
Si bien la CGT logró preservar las cuotas solidarias y mantener sin cambios las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales, el malestar sindical se profundizó tras la aprobación en el Senado del artículo 44, que limita el derecho a percibir el 100% del salario en casos de enfermedad o accidente no vinculados con la actividad laboral.
Ante los reiterados cuestionamientos y el malestar en la CGT, la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, adelantó que el oficialismo revisa ese punto y evalúa introducir modificaciones en beneficio de los trabajadores.
Si se concreta el paro nacional, será la cuarta huelga general convocada por la CGT durante la presidencia de Milei y la primera bajo la conducción del actual triunvirato. La serie de protestas se inició el 24 de enero de 2024, apenas seis semanas después de la asunción presidencial, en rechazo al DNU 70/23, que incluía una reforma de la legislación laboral en su capítulo IV. Ese apartado fue cuestionado por la Justicia y permanece pendiente de resolución en la Corte Suprema.