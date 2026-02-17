Secciones
Patricia Bullrich admitió un error en la reforma laboral y anticipó que el proyecto podría regresar al Senado

La referente de La Libertad Avanza confirmó que se modificará el polémico artículo sobre licencias médicas para garantizar el 100% del salario en casos graves.

Hace 1 Hs

Patricia Bullrich, una de las voces principales de La Libertad Avanza, reconoció que el Gobierno cometió un "error" en la redacción de la reforma laboral y confirmó que el proyecto deberá ser modificado. El punto de conflicto radica en el artículo sobre licencias médicas, cuya corrección obligaría a que la iniciativa regrese a la Cámara de Senadores para una segunda revisión.

“Si se toca una coma y vuelve al Senado, tardará una semana más”, explicó Bullrich, restándole dramatismo a la posible demora. Aunque el Ejecutivo aspira a convertir el proyecto en ley durante las sesiones extraordinarias, la funcionaria admitió que los plazos están ajustados: “No sabemos si llegaremos al 1º de marzo”.

La corrección del artículo 208

El centro de la polémica es la reducción salarial propuesta para quienes atraviesan licencias por enfermedad. Bullrich aclaró que la intención original era combatir la "mafia de los certificados" y el ausentismo injustificado, tras consultas con jueces laborales. Sin embargo, admitió que la falta de distinción entre patologías fue una falla técnica.

"Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades", añadió. De acuerdo a lo adelantado por Bullrich la modificación que realizarán es para que se abone el 100% del salario en casos de enfermedades "severas, degenerativas o irrecuperables", resaltó.

La modificación prevista asegurará que los trabajadores con enfermedades "severas, degenerativas o irrecuperables" sigan percibiendo el 100% de su salario. Para otros casos menores, defendió el pago del 50% como una medida para frenar la litigiosidad y los abusos en el sistema.

