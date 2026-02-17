Patricia Bullrich admitió un error en la reforma laboral y anticipó que el proyecto podría regresar al Senado

Patricia Bullrich, una de las voces principales de La Libertad Avanza, reconoció que el Gobierno cometió un "error" en la redacción de la reforma laboral y confirmó que el proyecto deberá ser modificado. El punto de conflicto radica en el artículo sobre licencias médicas, cuya corrección obligaría a que la iniciativa regrese a la Cámara de Senadores para una segunda revisión.