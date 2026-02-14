Licencias por enfermedad: el cambio de último momento que complica la reforma laboral en Diputados

Según publicó el diario Clarín, el punto más sensible es el referido al régimen de licencias por enfermedad. Se trata del artículo 44, que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que, ante una enfermedad o accidente inculpable que impida al trabajador prestar tareas, el salario a percibir será del 50% de la remuneración. En determinados casos vinculados a actividades consideradas riesgosas asumidas voluntariamente, el porcentaje ascendería al 75%.